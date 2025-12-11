柯文哲睽違41天再出庭，阿北火力全開！轟法院不給直播變「事後紀錄片」到底怕什麼：我會自證清白到底

睽違41天，民眾黨前主席柯文哲再次出庭！柯文哲涉京華城、政治獻金等案，北院在周四(12/11）起連兩天開庭，將進行200多卷「提示證據」程序 由於柯文哲聲請在辯論程序、宣判時錄音、錄影或法庭直播，日前遭到駁回，合議庭僅裁准「事後」在司法院網站播放，柯文哲週二提出抗告，且在開庭前於法院前發表談話。

柯文哲：法庭直播變事後紀錄片「有什麼不敢讓人家知道」

柯文哲在北院前受訪時說，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向這個社會大眾來公開說明。結果今天這個法庭直播卻變成事後的紀錄片。

「結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」他說，今天是台灣司法史上重要的一天 ，這不僅關心到我個人，也關心到北市的市政發展，更關心到臺北市政府公務員的尊嚴。

自己內心坦蕩，希望真相可以水落石出

柯文哲批，司法是國家最後一道防線，它唯一的目的就是維持社會的公平正義，它應當被人民信任，最重要的，司法不可以變成當選者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成破壞人民的工具。

「我相信大罷免大失敗32比0，北市地檢署的檢察官絕對是重要的因素。本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向這個社會大眾來公開說明。結果今天這個法庭直播卻變成事後的紀錄片」。

「會在法庭上為清白、為公務員尊嚴、為公平正義奮戰到底」

柯文哲表示，自己內心坦蕩，希望真相可以水落石出，「我希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事。結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的」？

柯文哲說，會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的公平正義奮戰到底。

台北地檢署連兩天將傳訊柯文哲等11名被告，進行2天證據提示，接著進行檢察官論告及被告答辯、律師辯論程序。

柯文哲日前聲請法庭直播部分，北院合議庭認為本案涉及重大公共利益，為社會矚目案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業祕密或其他權益造成損害之虞，裁定本案其餘當事人及參與人全案言詞辯論及裁判宣示，都公開播送，但沒有裁准「法庭直播」。





