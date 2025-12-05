柯文哲硬碟內不雅片內容曝光 原來愛「舒淇寫真｣

〔記者馮亦寧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲硬碟裡到底有沒有不雅片？內容又是什麼？台北地方法院開庭前先審理京華城案，柯文哲不滿檢方稱隨身碟內「不雅片」，認為檢方藉此威脅他認罪。後媒體人爆料，柯文哲硬碟內的不雅片是女星舒淇過去的寫真集，柯文哲昨(4)與民眾黨現任主席黃國昌合體開直播，證實檢方所言的「不雅片」就是舒淇寫真，黃國昌還趁機虧柯文哲：「你喜歡舒淇喔？」柯文哲害羞笑說：「沒有那很久以前，不是啦，那個我覺得……好了好了好了…」想藉此轉移話題。

柯文哲硬碟中的神祕不雅片原來是舒淇早年寫真集。(資料照，記者王文麟攝)

柯文哲在直播中表示去年檢調針對他進行大規模搜索，讓他覺得：「哇！還好老實講，他那時候說什麼我有不雅影片，奇怪我怎麼會有不雅影片，後來問起來，搞到最後原來是舒淇的」。黃國昌趁機問他：「你喜歡舒淇喔？」柯文哲難得害羞的尷尬了笑了幾秒鐘。

