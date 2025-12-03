柯文哲硬碟搜出清涼照、women資料夾 陳佩琪喊不在意！再嗆：搞不好賴清德也有

陳佩琪語出驚人表示，搞不好總統賴清德家中也會搜出清涼照、women資料夾。（翻攝自陳佩琪臉書）

前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案，檢調前往他家中搜索時，意外在隨身碟發現女星清涼照和一個名為「Women資料夾」。引起會不少討論。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（3日）發文回應，表示自己並不在意，更說總統賴清德案底也不少，「搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定…」。

陳佩琪今在臉書發文，再次對於檢調搜索住處表達強烈不滿，針對檢方指控夫妻涉嫌貪污的相關事證逐一澄清，陳佩琪強調許多指控並不符合事實，也質疑搜索過程中是否違法擴大搜索範圍。

林森南路辦公室財力不符？租客A與合夥人關係？

陳佩琪指出，檢方懷疑夫妻購買林森南路辦公室財力不符，並稱租客A所開公司一名合夥股東李X鐸是沈慶京的舊識，懷疑藉此與沈慶京密謀，圖利京華城並洗錢。檢方甚至認為夫妻將貪污犯罪證據藏於此辦公室，因此核發搜索票。

但陳佩琪反駁，租客A已租用該辦公室十多年，且丈夫柯文哲從政前即有此租約。她本人至簽續租約時才與租客A碰面，時間不到一小時且有房仲陪同。丈夫甚至未曾進入該辦公室，更未見過租客或其合夥人，與檢方指控的密謀說法大相逕庭。

租客A為何拒付租金並占用辦公室？

陳佩琪透露，辦公室被搜索後，租客A指控夫妻名譽受損，以此為由只支付了1.5個月租金，隨後拒絕繳納餘款並霸占辦公室長達半年以上，目前仍拖欠百萬元租金及違約金，並已解散公司。她強調夫妻是權利受損一方，卻遭檢察官指控洗錢汙錢，令人不解。

民眾黨選舉補助是貪污鐵證？檢察官是否越權搜索？

針對檢方指控民眾黨選舉補助比照民進黨三分之二比例發放給候選人使用即為貪污證據，陳佩琪表示此點遭檢方視為貪污鐵證，導致丈夫遭羈押近一年。

她質疑，檢察官在搜索時兵分54路，但卻在未列明搜索票範圍的地點進行搜索，是否違反法律規定？她反諷道：「沒列的，興之所致就散步去搜了嗎？」並表示這次經驗讓她學到應該更加謹慎。

陳佩琪再嗆：搞不好賴清德家也會有驚人東西

此外，針對搜索中發現柯文哲的硬碟內有「女星清涼照」及其他私密內容，陳佩琪以輕鬆語氣表示自己不在意，並稱只要不是正宮不在而是小三在家就好了，更語出驚人表示：「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩、甚或其他驚人的東西也說不定…」。

