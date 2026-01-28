柯文哲確認出任院長！民眾黨公布新人事 最新工作曝光細節

（記者張芸瑄／綜合報導）民眾黨 28 日召開中央委員會，黨主席 黃國昌 正式對外公布新一波黨中央一級主管人事調整。依決議，黃國昌將兼任政策會主委；創黨主席 柯文哲 出任國家治理學院院長；基隆市副市長 邱佩琳 獲指定為中央委員；候任立委 許忠信 則兼任政策會副主任委員。

此外，原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別轉任行政群副秘書長與組織群副秘書長；文宣體系方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長，發言人張彤則代理新聞輿情部主任，黨務分工同步調整。

廣告 廣告

黃國昌指出，面對 2026 年地方選舉，此次人事異動是依《中央黨部組織規程》進行的整體盤點，核心目標在於強化戰力與分工效率，讓黨中央運作更穩健，也為第一線投入選戰與地方服務的成員提供更完整的後援支撐。

圖／創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長。（翻攝 柯文哲臉書）

談及柯文哲接掌國家治理學院，黃國昌表示，這項安排具有高度象徵意義。國家治理學院自 2020 年成立以來，強調集體智慧與公共治理精神，未來在柯文哲領軍下，將持續推動「國政班」與候選人訓練課程，培育政策與選戰人才，並擴大與社會各界的連結。

針對邱佩琳出任指定中央委員，黃國昌指出，其在地方市政、媒體行銷與跨界整合上的實務經驗，有助深化黨內政策整合與對外溝通，同時提升國際宣傳與交流能量。

黃國昌也說明，政策會在立法院與黨中央之間扮演關鍵橋樑，因此除親自兼任主委外，也邀請具法律專業的許忠信出任副主委，強化政策研擬與論述精準度；另邀請具科技背景的 翟本喬 擔任「2026 選戰工作平台網路作戰計畫大新竹示範區召集人」，整合線上與實體動員。

黃國昌最後強調，民眾黨將以迎戰 2026 為目標，持續朝制度化、專業化方向前進，凝聚更多理念相近的夥伴，為台灣長遠治理做好準備。

更多引新聞報導

Toyz獄中爆閃婚篠崎泫！網震驚「出獄就升格台灣女婿」 竟有1關鍵保障

PAZZO董座涉毆運將又撂人 「疑找天道盟鐵霸埋伏」再惹議

