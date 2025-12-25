柯文哲稱不讓京華城擺爛11年 議員批邏輯不通、就是圖利

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲24日在臉書發長文暢談京華城案，他表示因為政策的改變，從市府的立場不能看京華城「爛尾樓擺在那裡11年」，並說改建後的容積變少、不合常規，「會有人要改建嗎？」對此，松山、信義區的台北市議員多不認同，民進黨籍市議員洪健益反問說，「那為何不連旁邊的矮房子一起提高容積？」洪批評柯文哲似是而非的說法，根本邏輯不通。

民進黨籍台北市議員許淑華也說，柯文哲的說法是想要說服「小草」繼續相信他是清白的，柯難道不知台北市的容積就是讓民眾的房子越蓋越小，才導致都更推不動嗎？國民黨籍的市議員詹為元表示，柯文哲對特殊個案的特殊獎勵，就有圖利的爭議。

洪健益指出，柯文哲看似合理的解釋，只不過想要合理化自己的行為，避重就輕的以既定的都市計劃，包括西區門戶計畫、東區門戶計畫、南松山計畫來合理化個人的動機跟行為，如果真的按柯文哲說的，不能再讓京華城擺爛11年，那為何不連旁邊的矮房子一起同意提高容積？柯文哲不但似是而非，更是邏輯不通。

許淑華表示，柯文哲用地方建設的理由來合理化給京華城的高容積，是想要說服「小草」繼續支持他，相信他的清白，認同全是檢察官的「欲加之罪」；許淑華質疑說，柯所謂的「有房子越來越小的嗎？會有人要改建嗎？」說法，是在欺騙不懂的民眾，台北市民越看越生氣，現在的容積就是無法「一坪換一坪」，房子就是越蓋越小，都更才會推不動，為何京華城可以灌這麼多容積？柯文哲應該圖利台北市民，而非財團。

詹為元說，城市發展，都市計劃的選擇、推動，這是市長的權責，但重點是私人土地沒有符合都更條件的商場，因為害怕成為都市毒瘤，給高容積獎勵就有爭議，周邊的區域也應該要有更新的空間獎勵，才不會變成只對特殊個案的特殊獎勵，這就有圖利的爭議。

柯文哲談京華城 市府開發政策改變造成經營不善、不讓爛尾樓再擺11年

