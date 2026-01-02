柯文哲稱劫後餘生 傅崐萁：走政治沒揹兩三條不會大尾

前民眾黨主席柯文哲拜會國民黨團。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲今天赴立法院拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁表示「歡迎活血歸來的柯文哲主席滿血回歸啊！」柯文哲則尷尬回應，自己是「劫後餘生、苟延殘喘」。但傅崐萁還是讚柯文哲「越來越勇」，安慰柯「走政治沒揹兩、三條不會大尾」，柯則回酸，「我聽你在講勒」。

傅崐萁表示，今天柯文哲前主席、民眾黨團來國民黨團拜會、致賀，就未來兩黨整體的發展交換一些意見。雖然柯文哲受到非常偏頗的政治司法追殺，喪失了一段時間的人身自由，但這段期間，民眾黨為台灣貢獻服務的腳步從來沒有停止，在柯文哲、還有黃國昌主席兼總召的代理之下，在立法院黨團和國民黨密切的合作，在野黨實施強大的監督的力量，讓賴清德獨裁專政的政權能夠得相當的制衡跟平衡。

傅崐萁表示，國會守住了為2300萬人伸張民權的底線，在各種高壓的政治迫害、司法追殺，以及各種的圍堵情況之下，包括經歷了全世界民主發展800年來沒有碰過的大罷免，賴清德所推動的大罷免是全世界民主之恥，而對在黨領袖的拘禁，更是21世紀所有民主國家瞠目結舌的獨裁政權。

傅崐萁表示，在賴清德登基短短的1年6個月當中，在野黨經歷了非常非常多艱困的考驗，但是國民黨跟民眾黨強力的結合為人民來發聲，我們完成了過去30年在立法院各個政黨不斷強調的重大民主法案，完成了國會的改革，讓我們能趕上全世界先進國家的腳步，能夠查察國家的重大的弊案，雖然後來在被賴清德所指揮的大法官會議被否決掉，但我們所跨出來的這一步，卻是中華民國114年來最重要的國會改革的法案

傅崐萁表示，在這過程當中，在野黨也落實中華民國憲法的地方自治，終於把「財劃法」修正完成；還有普發現金、還稅於民，以及趕上世界發展的潮流剛通過的「人工智慧基本法」，以及支持年輕人的「青年基本法」，歡迎全世界能夠融入台灣的新住民基本法；還有要如何讓台灣不再是世界詐騙的王國，通過了「詐欺犯罪危害防制條例」，以及保衛台灣全力推動軍人的加薪，通過公教人員停砍退休年金，警消人員所得替代率能夠安養終老，以及補安全網，不再有愷愷案；對於虐兒案，修「刑事訴訟法」加重其刑。還有通過光電三法，以及馬上要通過的外送員專法等。

傅崐萁也謝謝柯文哲，讓民眾黨和國民黨一起守護台灣民主自由的發展，藍白的合作有這樣的一個豐沛、亮麗的成果，相信2026、今年九合一的選舉，在藍白同心協調之下，一定能夠獲得最大的勝利。接下來就是2028光復台灣，讓台灣能夠重新回到中華民國、民主自由的懷抱，把「清德宗的元年」能夠儘快的來結束，讓清德宗退位，讓台灣能夠持續民主正常的發展。

柯文哲表示，他對民眾黨立委陳昭姿的承諾就是要在立法院三讀通過「人工生殖法」，當初他說這有什麼困難，結果竟然搞了2年，到現在都已經要火燒屁股了，所以趕快來處理，他今天就是為了這件事情來立法院拜託大家，沒什麼特別。

