柯文哲稱國民黨別高估自己實力 媒體人：我投票反惡罷不是為了他

民眾黨創黨主席柯文哲18日為黨內台北市小雞們拉抬聲勢，認為很多人為了「救阿北」才投票反對大罷免，要國民黨「不要太高估自己的實力」。對此，有媒體人直言，柯文哲不要太高估自己的實力，至少他去投票反惡罷不是為了柯文哲。

柯文哲18日為黨內台北市小雞們拉抬聲勢，認為很多人為了「救阿北」才投票反對大罷免，要國民黨「不要太高估自己的實力」。（圖/資料照）

粉專「文翔政論」18日在臉書發文表示，柯文哲關押出來之後鼻子又翹起來了，說大罷免是因為大家要救他，要國民黨不要高估自己實力。他要說「很抱歉，至少我去投票反惡罷可不是為了他」。

「文翔政論」指出，再來他要說，柯文哲也不要高估自己實力，自己覺得藍白現在半斤八兩，甚至國民黨已經夠禮遇、夠優待民眾黨到一個實在沒道理的程度，還要這樣被柯文哲嘴臭吐口水。

柯文哲18日出席「松信夥伴見面會」。（圖/民眾黨提供）

「文翔政論」進一步指出，國民黨組織強，問題在缺乏年輕人支持，都是老人支持，國民黨每次想拼年輕化都失敗，主要原因還是老人支持者太多，國民黨為了服務老人支持者，推出老人喜歡的政策，忽略年輕人的感受，每次想支持年輕人，又在關鍵時刻受制於老人聲音，來自舊世代的包袱太重讓國民黨對年輕人沒吸引力。

至於民眾黨，「文翔政論」則認為，民眾黨近年能受年輕人青睞，是民進黨執政太久，年輕人也不支持長期掌權而腐化的民進黨，又不想支持老人黨國民黨，所以才支持第三選項的民眾黨。

「文翔政論」強調，這才是藍白合現在的合作基礎，選票的互補，一個無頭巨人遇上一個大頭怪；國民黨想靠民眾黨幫吸收年輕票，民眾黨想在地方首長選舉勝選也還是需要國民黨幫忙，本來就是互利關係，哪有什麼價值跟理念？只是大家不直說而已。

「文翔政論」直言，政治終究是選票遊戲，國民黨是沒那麼了不起，但柯文哲也不要太看得起自己，藍白現在就是要嘛綁在一起，要嘛被分頭擊破，國民黨被罵還不吭聲是因為還不想因為這樣破壞同盟，但不是因為這樣就代表你柯最屌，勇氣是梁靜茹給的嗎？

