柯文哲稱國民黨勿高估自己 蕭旭岑：善意提醒

（中央社記者劉冠廷台北19日電）民眾黨前主席柯文哲表示，大罷免結果32比0，相信很多人都是為了救他才去投票，國民黨不要太高估自己實力。國民黨副主席蕭旭岑今天說，柯文哲講的是事實、是善意的提醒。

柯文哲昨天與民眾黨主席黃國昌、民眾黨籍台北市議員林珍羽、張志豪等人出席「松信夥伴見面會」。柯文哲提到，他認為要不是大罷免結果是32比0，現在他應該還在看守所，要謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了救他才去投票，「國民黨不要太高估自己實力」。

蕭旭岑今天接受廣播專訪時表示，柯文哲快人快語，難免會有很多人不太適應，但確實去年的大罷免能取得完封成績，當然是有民眾黨的支持與幫忙；民眾黨支持者不捨柯文哲被羅織入罪，這個情緒反映在大罷免，增加民眾黨朋友的支持動能，這是一個事實，國民黨應謙卑以對。

蕭旭岑認為，如果沒有民眾黨朋友的支持，國民黨無法度過這次罷免案，大家不需要對柯文哲這句話，有太大的情緒反應。柯文哲是善意提醒，但也反映一個事實，2024年國民黨無法在總統大選取得勝利，確實與藍白無法合作有很大關係。

至於外傳「國共論壇」將於1月下旬在北京登場，蕭旭岑僅表示，目前沒有進一步訊息，具體作法要待成熟時才會對外公布，媒體報導在資訊上有一點落差。

談及中天記者林宸佑涉國安法遭裁定羈押禁見，蕭旭岑說，民主國家要逮捕新聞記者、用各種罪名去起訴媒體人，因為牽涉新聞自由要非常慎重；若有記者長年站在政府對立面、代表民意監督執政黨，卻在敏感時刻被抓，除了毋枉毋縱，政府在處理時要非常慎重、不要雙重標準。（編輯：林克倫、蘇志宗）1150119