柯文哲稱新北交通、居住環境改變太慢 黃國昌指延宕非侯友宜問題

民眾黨主席黃國昌（第一排中）、中廣前董事長趙少康（第一排右）、前黨主席柯文哲（第一排左）今日出席黃國昌新北市長競選總部開幕。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，今（1日）新北市長競選總部開幕，前黨主席柯文哲致詞時指出，新北長年由兩大黨輪流執政，但他覺得交通、居住環境「還是改變的太慢」，若要進步，需要全新的政治人物，就是黃國昌；黃國昌致詞則稱，新北市延宕的工程非常多，但是這個延宕非現任新北市長侯友宜的問題，並讚侯的政見落實率「嚇人的高」，只是若牽涉到跟中央有關，侯的執行率非常低，因侯要做的事有很多在中央被卡。

柯文哲致詞指出，前天黃國昌還在立法院奮戰到最後一秒，今早競選總部就開幕了，表示黃國昌是非常有效率的人，而這競總就是民眾黨的縮影，沒什麼資源，特別是過去整年都在被清算中，面對今年的選舉，只能用最精簡的人力、最有限的資源，做最大力量的發揮，希望在今年可獲得好成績。

柯文哲說，新北市長年以來兩大黨就輪流執政，但他覺得其交通、居住環境「還是改變的太慢」，新北如果要進步更快，需要一個全新的政治人物，「所以我認為，新北市需要黃國昌」。

柯文哲表示，過去黃國昌在中研院當學者時，幫前總統蔡英文寫「十年政綱」；黃當立委時在立院揭弊；黃當民眾黨主席時，帶領民眾黨，走過最困難時刻，一步一步繼續成長，從這些可知，黃國昌學習速度快、做事認真。

他直言，看到黃國昌拍海報的那些照片，「其實我內心裡面已經羨慕到嫉妒的程度」，這表示黃實在太有毅力，可以花一年時間做健身，實在了不起，也可看出黃的性格，凡事非常認真。

柯文哲提到，新北市有400萬人口，這是很大的人口紅利，因為沒有人的話，什麼事都不能做，也因如此，新北市有台灣最大的商機、社會動能，新北市是全台灣的縮影，從城市到鄉村都有，要讓新北市最快速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。

柯文哲強調，請新北市民仔細想想，一個不圓滑、不討好民粹，不會花時間去搞社交的政治人物，而願意把時間用來解決問題，這不就是大家要的市長？很多人說黃國昌太兇、都在咆哮，但他問大家到底要怎樣的政治人物？難道要鄉愿型，還是要做事認真的？

柯說，這是新北市民要去思考的，如果有一天你看到不公不義、看到擺爛、看到貪污腐敗，然後要裝得很優雅、溫良恭儉讓，要這樣的政治人物嗎？如果政治只剩下圓滑，那最後倒楣的一定是人民；如果政治人物每一個都要當好人，那麼人民就不會有好日子過，今天他在這要告訴新北市民，「新北可以不一樣，只要你們選擇黃國昌。」

黃國昌致詞則提到，為何他租的競總在這裡，這裡不僅是新北市的中心，且大家看周遭環境，可能跟新莊副都心那邊街貌完全不一樣，這是新北最需要改變、更新的地方，從這裡出發，對他來講意義格外重大。

黃國昌稱，對他來講，從立院到新北市，他的態度是一樣的，除了說到做到外，就是展現執行力。他強調，自己不是一個夢想家，而是實踐者、執行者，這是台灣社會目前需要的。她相信，在接下來競選過程中，大家常常提到跟國民黨好朋友，特別是政壇前輩、台北市副市長李四川彼此之間的競合，但要拜託支持者把過程當成是台灣民主活力、健康的展現，一起讓這個過程，成為台灣民主、新北市民選擇的一個典範，要讓市民清楚看到，政治可以不用罵來罵去，政治除了競爭以外，還有合作。

話鋒一轉，黃國昌說，新北市該做的事非常多，延宕的工程也非常地多。「但這個延宕，並不是侯友宜市長的問題。」他在決定參選新北市長後，自己向來說話做事都有憑有據，自己做的第一件事是把侯友宜競選新北市長所有政見全部列出來，逐項比對落實率到底有多高，做完人工比對後，丟到AI，再比對一次。

黃國稱強調，「我可以負責任地跟各位市民朋友報告，侯友宜市長在他任內，只要是新北市自己可以完成的事情，他的政見落實率嚇人的高」，但如果牽涉到跟中央有關係的事，侯的執行率非常低，因為侯要做的事，有很多在中央被卡住。他常常在想，台灣的政治，不應該這個樣子，當政治人物說不分中央與地方、不分黨派，一起為人民、市民來努力的時候，這不應該只是一句口號，應落實在行動當中。

民眾黨主席黃國昌今日新北市長競選總部開幕。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨前主席柯文哲今出席民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部開幕。 圖：周煊惠 / 攝

國民黨台北市議員陳明義今出席民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部開幕。 圖：周煊惠 / 攝

中廣前董事長趙少康今出席民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部開幕。 圖：周煊惠 / 攝