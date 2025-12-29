柯文哲稱會計師「自己調整帳目」 許美華批：侮辱社會大眾智商

前民眾黨主席柯文哲擔任「為新北應援x DO THE BEST」壓軸助講嘉賓。

前民眾黨主席柯文哲日前致詞時稱「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，引起多名會計師不滿。對此，科技專家許美華痛批「公然侮辱台灣社會大眾的智商」、「把小草當白痴」。

民眾黨主席黃國昌日前為參選2026新北市長備戰，舉辦「為新北應援x DO THE BEST」活動，前民眾黨主席柯文哲擔任壓軸助講嘉賓，他在致詞時表示，「我們花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目，當時覺得是不是內部有人污錢，不過後來發現錢沒問題，只是帳目亂掉了，所以在整理好帳目後，就出來開記者會」。

柯文哲此番言論引起多名會計師不滿，科技專家許美華昨（28日）晚間也在臉書發文批評，柯文哲又故技重施，將自己政治獻金違法挪用被抓包，推到會計師身上，「實在是公然侮辱台灣社會大眾的智商」。她指出，柯文哲所說的「調整帳目」，其實就是「做假帳」，同樣被列為被告的涉案會計師端木正，自己擅自幫民眾黨做假帳。

許美華表示，她對財務會計相當熟悉，卻從來沒有聽過有會計師會在客戶不知情的情況下調整帳目、做假帳，端木正冒著自己職業的危險幫忙調整帳目，唯一合理的情況是，他也是共犯。許美華質疑，端木正做的事，在柯文哲身邊處理錢事的人一定知道，結果柯文哲還在裝無辜，抱怨被會計師害了，「真的把小草當白痴」。

許美華強調，全世界的民主國家對政治人物收受政治獻金都有嚴格規定，必須按規定公開、申報，捐獻時間、用途也有明確規範，非選舉期間不能收受政治獻金，否則就是違法，之前因陳水扁、林益世等案件，政治人物收賄「有無違反職務」引起爭議，後來才會有《公務人員財產來源不明法》，「若阿北的財產突然異常增加，又無法提出合理解釋，都是有罪的」。





