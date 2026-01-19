柯文哲稱有他才有32比0「國民黨別高估自己」 蕭旭岑喊感謝：他講的是事實

前民眾黨主席柯文哲18日出席台北市黨部支持者見面會時，稱很多人因為要「救出阿北」才讓大罷免32比0，「國民黨不要太高估他自己的實力」。而國民黨副主席蕭旭岑今（19）日對此回應，強調柯文哲是「善意提醒」，講的也是事實，國民黨應該謙卑以對。​

蕭旭岑在節目《千秋萬事》上表示，柯文哲快人快語，難免會有人不適應，但國民黨的態度應該謙卑以對，去年兩次大罷免能取得完封，當然是因為有民眾黨朋友的支持。當時柯文哲身陷牢獄，民眾黨支持者不捨他被羅織入罪，情緒反映在大罷免投票動能上，這是事實。

廣告 廣告

蕭旭岑說，「國民黨對民眾黨只有發自內心的感激」，如果沒有他們，藍委真的不見得能撐過罷免考驗，所以大家不需要對柯文哲這句話有太大的情緒反應。

蕭旭岑提到，2024年總統大選，國民黨無法取勝，也是因為藍白無法合作，「柯文哲是善意提醒，講的也是事實，我們不能覺得大罷免是靠國民黨自己的能力，才有這個成績。」

蕭旭岑強調，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已經見過好幾次面，確立政策與合作方向，因此藍白合要很堅定，不管是情緒性解讀或對柯文哲作風的感受，都應該要為了大局放眼未來往前看。

更多風傳媒報導

