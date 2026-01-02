柯文哲稱朝野僵局關鍵是賴清德 民進黨反批：難道認同藍白擋預算？ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對民眾黨前主席柯文哲今（2）日稱朝野僵局應歸咎於賴清德總統一事，民進黨發言人李坤城回應指出，目前立法院是由在野黨掌握多數，賴清德總統上任以來，已多次主動遞出橄欖枝，無論是邀集院際協商，或是請在野黨領袖聽取國安報告，總統念茲在茲，希望在野黨能放下政治對立，一同為國家福祉努力。無奈相關善意作為一再遭到在野黨無情杯葛，導致朝野僵局持續，令人遺憾。

李坤城指出，立法院國民黨團總召傅崐萁過往劣蹟斑斑，相關貪污爭議社會早有公評，而對此最為清楚的，正是今日坐在柯文哲身邊的立委黃國昌。

廣告 廣告

李坤城說，過去黃國昌曾嚴厲批評傅崐萁涉及的貪污案件，社會仍記憶猶新，如今卻成為被傅崐萁「摸頭」的小弟，與國民黨一同行使政治操作，推動毀憲亂政的作為，立場轉變之快，令人錯愕，對於這樣的政治轉變，難道柯文哲也認同民眾黨成為傅崐萁的附庸？

李坤城強調，民進黨要嚴正請問柯文哲，藍白在立法院不務正業，刻意拖延總預算審查、阻擋軍購預算，影響國家安全與政府運作，卻同時提出所謂「挺貪污五法」，企圖為貪污犯脫罪、甚至走向除罪化。他說，面對藍白聯手擋預算、挺貪污、破壞憲政體制的作為，柯文哲是否也能認同？是否願意向社會大眾清楚說明立場？

照片來源：民進黨

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始

中午來開匯／北捷案通報時間空窗1小時 吳怡農籲成立常態性北部聯合指揮中心

【文章轉載請註明出處】