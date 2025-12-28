柯文哲稱花錢雇會計師「自己調整帳目」 粉專揪疑點超打臉

記者李鴻典／台北報導

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替民眾黨主席黃國昌參選2026新北市長備戰。前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓，他在致詞時稱，「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」。有政治粉專表示，亂調帳目，就會有錢流去木可再流去你柯文哲戶頭？那麼好，都你獲利？根本是上下其手中飽私囊，最後搞出一堆爛帳。

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替黃國昌參選2026新北市長備戰，現場數度高喊「新北的選擇黃國昌」。柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

柯文哲助講時表示，去年8月，其實我們也沒有想到說，我們有花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目，當時就在媒體上鬧很大。其實我們當時也很害怕你知道嗎？奇怪，是不是內部有人污了錢了，不過後來查一查發現還好，帳目、錢都沒有問題，只是帳目亂掉了。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。

「柯粉的超譯天地」對此發文指出，會計的專業是什麼？大家都誤以為是「記帳」，其實根本不是，而是依照會計準則去審核，分別認列帳務的歸屬，供作各種決策分析。所以柯文哲在那邊拗說會計師亂調帳目，根本在唬爛。

「柯粉的超譯天地」說，亂調帳目，就會有錢流去木可再流去你柯文哲戶頭？那麼好，都你獲利？根本是上下其手中飽私囊，最後搞出一堆爛帳，收入支出怎麼對也對不平，那些虛報支出的部分憑證也不齊，端木正當時基於他對你柯文哲的信仰想盡辦法幫你以各種名義遮掩，但那麼大的洞真的不知道要怎麼遮，結果當然是一被挖下去就整個大爆炸。

看不起文組，那就別叫人幫你作帳，作帳的人都文組的；「柯粉的超譯天地」也說，不過別誤會，一點都不可憐端木正，踐踏自己的專業，完全活該自找的。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

