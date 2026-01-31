柯文哲稱藍白合大戰略不變 藍營指在野定會合作

民眾黨前主席柯文哲日前提到「藍白分」，引發揣測。不過，柯文哲今天(31日)受訪時表示「藍白合」的大戰略沒有改變，如果藍營議員候選人邀請他去站台，他的原則是行有餘力都會互相幫忙。國民黨立委洪孟楷也表示，監督制衡執政黨是在野黨的職責，所以他認為兩個在野黨的合作態勢一定會延續下去。

民眾黨前主席柯文哲29日受訪時曾表示除了「藍白合」，「藍白分」是另一個更重要的概念，記者追問「藍白分」是否可能從「分工合作」演變成「分手」，柯文哲笑回「世界上什麼事都有」，這番話引發揣測。

柯文哲今天和現任黨主席黃國昌一同到南門市場發春聯，柯文哲受訪時強調「藍白合」的態勢及大戰略還是沒有改變。他說：『(原音)(記者：那未來如果藍營議員邀請你站台的話，你會去嗎？)我們這一次跟2022年比較起來，候選人還是會大幅增加很多，我們原則是每一個選區一個，其實這樣加起來就很多，而且我們是小黨，資源也不夠，所以變成我們這些聲量比較高的，就有更多的任務要跑；不過，原則上是這樣啦，行有餘力，當然都互相幫忙。』

對於柯文哲指「藍白合」態勢不變，國民黨立委洪孟楷表示，監督制衡執政黨是在野黨的職責，因此藍、白合作態勢一定會延續。他說：『(原音)在野的監督制衡是一個民主國家裡面正常的狀況，其實最重要就是要監督制衡現在的執政黨，也希望執政黨能夠做得更好，也因此我想不管是2026年、2028年，在野藍白合一定是一個態勢。』

另外，由於民眾黨的「兩年條款」，下個會期將有6名新的不分區立委接棒，外界也觀察是否會影響藍、白間的合作。國民黨發言人、立委牛煦庭30日曾回應表示，因為雙方支持者、甚至許多中間選民都期待在野黨聯合、共同制衡執政黨，所以就算民眾黨調整陣容，藍白合作的格局應該還是會持續。(編輯：鍾錦隆)