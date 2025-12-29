柯文哲稱「會計師自己調整帳目」 許美華重砲轟：公然侮辱台灣大眾智商

柯文哲（右2）擔任黃國昌「為新北應援x DO THE BEST」活動壓軸助講嘉賓。（鏡報林煒凱攝）

民眾黨前主席柯文哲日前擔任黃國昌「為新北應援x DO THE BEST」活動壓軸助講嘉賓，在致詞時稱「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，引發許多專業人士不滿。對此，科技專家許美華昨日在臉書重砲發文，直指柯文哲的辯解完全違背商業邏輯，更狠批這是在「公然侮辱大眾智商」，質疑其將支持者「小草」當成缺乏社會經驗的族群。

揭穿「調整帳目」糖衣：許美華直指就是「做假帳」

對於柯文哲在活動上稱「沒想到雇用的會計師會自己調整帳目」，許美華首先進行「翻譯」，強調所謂的調整帳目，在本質上就是「做假帳」。她以多年處理財會問題的經驗指出，實務上從未聽過有會計師會在客戶不知情的情況下，主動幫客戶虛報帳目。

許美華分析，會計師是高度專業且受法律規範的職業，幫民眾黨處理帳務的報酬與承擔的法律風險完全不成比例。她反問：「哪個正常的會計師，會冒著丟掉執照、甚至坐牢的風險，在客戶不知情的情況下自發性違法？」

唯一合理推論：會計師是「窗飾金流」的共犯

針對端木正的角色，許美華認為唯一的合理情況是「共犯關係」。她指出，端木正調整帳目的動機，極可能是為了幫民眾黨及柯文哲背後「怪異的金流」進行窗飾（Window Dressing）。

她進一步質疑，即便柯文哲本人自稱不清楚細節，但他身邊處理財務的核心幕僚絕對知情。許美華痛批，柯文哲事後裝無辜、抱怨被會計師陷害的戲碼，簡直是把支持者當成「白ㄔ」。

砲轟小草「法盲」：政治獻金並非「阿北的私房錢」

除了抨擊柯文哲，許美華也對部分盲目護航的支持者（小草）感到無奈。她指出，許多支持者認為「支持者甘願給錢，阿北為什麼不能收」的邏輯完全是法盲表現。

她解釋，民主國家對政治獻金有嚴格的申報時間與用途規範，非選舉期間私下收受，或無法解釋財產來源，都可能涉及《公務人員財產來源不明法》。許美華強調，法律之所以嚴格，就是為了防止政治人物被收買，並非支持者「甘願給」就能合法化。

許美華：這是「盲目信神」而非政治立場

許美華在文末感嘆，到了事證如此明確的階段，若還有人堅持柯文哲是「清白受迫害」，這已經超出了政治立場的範疇。她直言，這不是「盲目崇拜信神」，就是判斷力出現了嚴重問題。

