柯文哲稱「朝野僵局在賴清德一念之間」...陳嘉宏翻譯「解決他的官司、就解決民進黨在國會無法過半問題」：好好面對司法「死心吧」！周玉蔻：這麼不了解賴清德？

前民眾黨主席柯文哲今（2日）前往立院參加黨團記者會，針對朝野僵局他稱，其實只在總統賴清德的「一念之間」。對此，資深媒體人陳嘉宏表示，柯文哲是藉此暗示賴清德，解決他的官司，就解決民進黨在國會無法過半的問題。資深媒體人周玉蔻也點出，柯文哲是企圖透過喊話及營造與民進黨立院黨團總召柯建銘「密室協商」假象，試探和賴清徳進行暗黒交易換取官司沒事的劇本。

陳嘉宏於臉書發文指出，什麼叫「賴清德的一念之間」？明眼人大概都看得出來就是柯文哲的官司。他說明，柯文哲一直很氣賴清德任總統後都不來找他談，「所以他極可能藉此明示暗示賴清德，解決他的官司，就解決民進黨在國會無法過半的問題，也就『解決台灣的問題』」。

陳嘉宏透露，他曾經聽過與賴清德相當親近的友人說過，「賴清德為人執拗，他當總統有兩件事不會碰，一是司法，二是央行」。陳嘉宏說，以他對賴清德的了解，「我是絕對相信這話的」。他喊話柯文哲，「還是好好面對司法，死了這條心吧！」

周玉蔻也針對此事，於臉書發文表示，原來柯文哲今天「滿血」前去立法院，是企圖透過喊話及營造與柯建銘「密室協商」假象，試探和賴清徳進行暗黑交易換取官司沒事的劇本的。她嘲諷，「魔鬼交易？你柯文哲精明一世居然這麼不了解賴清德嗎？」

周玉蔻也提醒，賴清德及其身邊的人，「要防範柯文哲胡亂操作」。她也直言，「賴清德會接受，就不叫賴清德了」。

（圖片來源：周玉蔻臉書、陳嘉宏臉書、三立新聞）

