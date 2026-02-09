柯文哲稱「歷史要跨過去」別搞悲情 她轟：當初靠228家屬血淚當選市長
[Newtalk新聞] 改編「林宅血案」、由當年警備總部發言人徐梅鄰的孫子徐琨華執導的電影《世紀血案》，接連爆出未取得當事人及家屬授權爆等爭議，引爆輿論怒火，但民眾黨前主席、前台北市長柯文哲卻稱「歷史應盡快跨過去」，對此，政治評論員吳靜怡痛批，柯文哲不就是拿著二二八家屬的血淚故事，才能換得第一次當選市長的嗎？
柯文哲8日受訪時表示，歷史事件最好盡快跨過去，還是要往前看，民進黨從前總統陳水扁8年執政，到前總統蔡英文8年、總統賴清德2年，到現在都已經18年了，18年後還跟大家講沒有真相，他實在是不想聽，很討厭每天都在搞悲情。
對此，吳靜怡發文提及，柯文哲的父親曾在某年的父親節前夕，在新竹老家跟她談了2個多小時，並從床下拿出許多相本，告誡她「一定要好好守護台灣的民主」，講述柯家經歷二二八那段悲痛的往事。
「柯文哲你知道，你父親是帶著淚水和怒吼的嗎？」，吳靜怡說，柯父始終相信，柯文哲的阿公就是被國民黨暴打迫害抑鬱終身而離世的，他伴隨那樣的壓迫環境和氣憤長大，導致柯爸爸內心長期的鬱悶築起了柯文哲面前那樣嚴厲的形象。
吳靜怡質疑，若她拿著過去紀錄的影片和錄音檔，再播出「國民黨X您X」的原聲，就能幫柯家人拍一部「柯文哲爺爺的黨國冤案」嗎？她直言，她不可能、也不會這樣做，但柯文哲選舉時，為了打擊國民黨講了跟父親一樣版本，為了討好國民黨，講了好幾個自己的版本。
吳靜怡痛批，柯文哲怎麼好意思在評論林宅血案時，大剌剌的說「歷史應盡快跨過去」？柯爸爸恐怕萬萬沒想到，身為被二二八迫害的後代，會養出這樣的兒子！背叛的人，竟是柯文哲。
「柯文哲，請說出你阿公到底受到怎樣迫害的真相，因為你嘴裡的版本實在太多」，吳靜怡直言，「我實在不想聽！我知道的，只有你爸爸告訴我，帶著血淚的版本！到底哪個才是真的，二二八到柯爸爸前，講出來！」
