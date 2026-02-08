柯文哲稱「歷史要跨過去」遭前幕僚痛批 她怒嗆：當初靠228家屬當選市長
即時中心／綜合報導
改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日連爆爭議，但民眾黨前主席、前台北市長柯文哲竟稱「歷史應盡快跨過去」。對此，前幕僚、政治評論員吳靜怡便發文痛批，柯文哲過去靠二二八家屬血淚故事當選台北市長，卻對林宅血案輕描淡寫。吳靜怡怒斥柯文哲應公開柯家真實遭遇，強調「二二八到柯爸爸前，講出來」。
改編自1980年台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因未取得當事人林義雄及家屬同意擅自拍攝，引發社會關注。近期網路更流傳疑似電影劇本，內容影射台獨運動者史明為主謀，引起輿論強烈譴責。
而民眾黨前主席、前台北市長柯文哲今在公開場合竟稱，面對歷史事件應「盡快跨過去、往前走」，並稱這才是對歷史的正確態度。
對此，柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡便在臉書砲轟，柯文哲過去正是靠二二八家屬的血淚故事，才得以第一次當選市長。吳靜怡回憶，柯文哲的父親曾在父親節前夕，於新竹老家與她談了兩個多小時，拿出留下的相本，當時告誡她「一定要好好守護台灣的民主」，並講述柯家經歷二二八迫害的悲痛往事。
吳靜怡直言，「柯文哲你知道，你父親是帶著淚水和怒吼的嗎？他始終相信，柯文哲的阿公就是被國民黨暴打迫害抑鬱終身而離世的，他伴隨那樣的壓迫環境和氣憤長大，導致柯爸爸內心長期的鬱悶築起了柯文哲面前那樣嚴厲的形象。」
接著，吳靜怡更質疑，如果她拿著過去紀錄的影片和錄音，播出國民黨暴力迫害的原聲，就能替柯家拍一部「柯文哲爺爺的黨國冤案」嗎？她強調，她不可能也不會這樣做，但柯文哲選舉的時候，為了打擊國民黨講了跟父親一樣版本，為了討好國民黨，講了多個自己的版本。
隨後，吳靜怡怒斥，柯文哲怎麼好意思在評論林宅血案時，大剌剌的說「歷史應盡快跨過去」呢？她直言，柯文哲的父親若在天有靈，恐怕萬萬沒想到，身為被二二八迫害的後代，竟會說出這樣的話，會養出這樣的兒子吧！吳靜怡表示，她尊敬柯父，也願意握著他對民主的信念，但背叛的人，卻是柯文哲。
最後，她呼籲柯文哲，請公開說明柯家真實遭遇的迫害歷史，因為他過去的說法版本太多，社會難以分辨真偽。「我知道的，只有你爸爸告訴我，帶著血淚的版本！到底哪個才是真的，二二八到柯爸爸前，講出來！」
原文出處：快新聞／柯文哲稱「歷史要跨過去」遭前幕僚痛批 她怒嗆：當初靠228家屬當選市長
