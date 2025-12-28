柯文哲稱「端木正自己調整帳目」 律師：被阿北切割，真的情何以堪

記者李鴻典／台北報導

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替民眾黨主席黃國昌參選2026新北市長備戰。前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓，他在致詞時稱，「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」。林智群律師感嘆，端木正冒這麼大風險幫了民眾黨這個忙，事後還被阿北切割，甚至都推給會計師，真的情何以堪。

柯文哲黃國昌出席「為新北應援× DO THE BEST」活動（圖／翻攝畫面）

柯文哲致詞時大讚黃國昌勇於承擔，柯說第二個承擔時表示，黃國昌承擔團隊共同的責任。

柯文哲說，去年8月，其實我們也沒有想到說，我們有花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目，當時就在媒體上鬧很大。

柯文哲說，其實我們當時也很害怕你知道嗎？奇怪，是不是內部有人污了錢了，不過後來查一查發現還好，帳目、錢都沒有問題，只是帳目亂掉了。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。



對於柯的說法，林智群律師今（28）天在臉書發文寫下，關鍵字：會計師自己調整帳目。

1.帳不平，才要調整帳目，民眾黨的帳為什麼做不平？

2.民眾黨自己的帳不平，干會計師什麼事情？

3.帳不平，一定是客戶要求會計師幫忙調整到平，哪個會計師吃飽撐著，要冒著被拔牌的風險幫你調帳？

4.端木正冒這麼大風險幫了民眾黨這個忙，事後還被阿北切割，甚至都推給會計師，真的情何以堪。

林智群律師感嘆，端木正冒這麼大風險幫了民眾黨這個忙，事後還被阿北切割，甚至都推給會計師，真的情何以堪。（圖／翻攝畫面）

