柯文哲稱「藍白分」更重要 吳思瑤：希望「藍綠白都能合」

吳思瑤希望在民生、國家安全等議題上「藍綠白都能合」。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲說，比起「藍白合」，更重要的概念是「藍白分」。對此，民進黨立委吳思瑤今（30）日表示，只要是民生議案、人民優先、國家安全，不只藍白要合，更希望「藍白綠都可以合」。

柯文哲說，比起所謂的「藍白合」，更重要的概念是「藍白分」。他說明，意思是雙方分工合作，大家都做擅長且喜歡的事情，同樣的概念，也能運用在他與民眾黨立委黃國昌的合作關係。

吳思瑤今上午在立法院受訪表示，從「藍白合」到「藍白分」，當然大家一夕之間解讀是否有不同的路線跟操作的訊息，這就任由不同的人有不同的解釋。不過，她說，站在執政黨的角度還是認為，政黨之間可以合作，藍白可以合，「藍白綠也可以合」，只要是民生議案、人民優先、國家安全，不只藍白要合，更希望「藍白綠都可以合」。

廣告 廣告

吳思瑤指出，柯文哲拋出「藍白分」，特別刻意用「分」這個詞彙，是不是也被外界解讀為，不會像過去民眾黨甘於作為國民黨團附隨組織的老二角色？她說，她正向解讀這個訊息，本來政黨就要合作，政黨也要競爭，意見不同的就來溝通，但是國家人民需要的就來合作。

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受專訪，並指在國防預算的討論希望台灣放下黨派分歧，聚焦台灣真正的需要。媒體詢問，這段話是特別喊話給在野黨嗎？

吳思瑤說，谷立言這段時間不斷透過公開喊話，論述軍購、台美合作的必要，甚至 AIT 的團隊也私下不斷透過各種方式，向各黨重要的從政者來遊說。她說，這都是要爭取台美在軍購案跟未來印太地區和平防衛的合作這件事，AIT 當作首要工作在進行。

吳思瑤指出，希望藍白立委能夠為自己的國家思考，捍衛自己的國防安全，在世界各國，國會、政界都是跨黨派的「抗中挺台」；美國國會不管參眾議院，不管民主、共和兩黨，支持台灣也是美國跨黨派的共識。她期待，支持自己國家的國防也應當是台灣跨黨派的共識才對。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯建銘、蔡其昌爭奪總召 吳思瑤：這是民進黨團的幸福

輝達傳在北市蓋第二總部？蔣萬安：目前沒相關訊息 一樣會給予協助