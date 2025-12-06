柯文哲稱2026藍白合別再讓3％、6％ 鄭麗文回應談原則

柯文哲稱2026藍白合別再讓3%、6%，鄭麗文表示，透過公平、公開、公正的遊戲規則推人選。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國民黨主席今天出席國民黨苗栗縣黨部主委佈達典禮時，媒體問及民眾黨前主席柯文哲向國民黨喊話，2026選舉藍白合作不要再讓3%、6%話題時，鄭麗文說，這一次的藍白合一定用最大的誠意跟善意同時透過公平、公開、公正的遊戲規則，推出最強人選。

鄭麗文表示，大家可能對上一次藍白合作破裂失敗還存有一定的陰影，但她多次重申這一次的藍白合一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平、公開、公正的遊戲規則務必要幫在野的力量，提名最適合跟最強的人選。

鄭麗文也強調，未來也希望藍白合作能夠秉持她所說的原則順利成功。

