柯文哲突喊「自動請纓住南部」戰2026？周玉蔻預測「這縣市」最有可能
前後任民眾黨主席柯文哲和黃國昌4日晚間合體開直播，這也是他自交保後首次直播露面，兩人在聊到2026選舉時，柯突喊「我自動請纓住南部」，讓黃連忙打斷他說話。對此，資深媒體人周玉蔻認為，柯去選台南市長的機率最高。
在昨晚的直播中，談到2026選戰時，柯文哲突然說「我是自動請纓，要去住在南部。」黃國昌則急忙打斷他說「等一下，我們把12月的言詞辯論先做完！」對此，外界議論紛紛，猜測民眾黨進行選戰布局。
周玉蔻透過臉書表示，柯文哲這番話的背後劇本不能掉以輕心。如果一審判決宣布，在定讞前，柯還可以參選2026。她判斷柯去台南或高雄參選市長，「台南目前可能性更高的機率接近百分之百」。
周玉蔻也說，政治評論員溫朗東在她的電台節目（新聞放鞭炮》評論此事時，認同這種說法。溫朗東認為，如果柯文哲參選，台南市最有可能。
周玉蔻分析，在台南市，現在民進黨爭取提名人撕殺血腥，初選後必然分裂。柯文哲若有機會和資格出戰；國民黨立委謝龍介讓出候選人的可能性極高，柯文哲獲勝所謂「復仇」的目標恐怕果真會實現。「到時候，賴清德真的有被打趴的危險。」
評黃國昌、柯文哲合體直播 詹凌瑀：柯準備清理門戶的預告片
指「鄭麗文對國民黨是衝擊」 柯文哲喊話：2026藍白合別再玩把戲
交保後首次公開直播！柯文哲笑稱黃國昌變「爐主」：越看越擔心
