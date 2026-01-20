柯文哲突砲轟北市營養午餐政策 凌濤：他視蔣萬安為2028假想敵

前民眾黨主席柯文哲批評台北市長蔣萬安推出的國中小免費營養午餐及「生生喝鮮奶」政策是「騙選票」，引發政壇議論。國民黨桃園市議員凌濤20日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時反擊，認為柯文哲可能已將蔣萬安視為2028年大選的假想敵，並警告若柯文哲持續此類言論，恐成為藍白合作的最大破口與風險。

凌濤表示，營養午餐免費政策主要是希望孩子吃得免費、吃得好，這是大家都支持的理念，「再怎麼苦也不能苦孩子」。他強調，這並非只是藍營縣市長的主張，民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安，以及要選嘉義的立委張啓楷都支持此政策，代表這是有科學根據的政策主張。凌濤指出，過去農業部想做但做不到，是因為冷鏈沒有安排好，而桃園市長張善政跟蔣萬安是直接用超市超商的方式讓小朋友直接領取，減低教師的行政負擔，這是一個從中央到地方都認可的政策。

針對柯文哲自稱「很愛數據」，並認為大罷免32比0是因為很多人為了「把阿北救出來」才去投票，要國民黨不要太高估實力一事，凌濤批評，32比0是全台公民的功勞，是看不下去萊爾校長的亂政，才給萊爾校長致命一擊，「這不是一個個人，是對罷免以及司法不公的不滿，柯文哲自稱是因為他，實在太武斷了點」。凌濤也反嗆，有粉專指出2024年時民眾黨的民調數字不準，「那麼愛講數據的話，結果是看起來有落差啊！到最後發現誰是老三？實在都不想提了」，強調如果那麼愛回到過去，國民黨也不怕檢驗。

凌濤認為，政策可以討論但不要貼標籤，篤信科學理性就不該貼標籤。他質疑柯文哲為何在這個時間點挑這些議題攻擊蔣萬安，「如果沒有這個動機，怎麼會在這時候挑這些議題打蔣？為什麼要挑這時間點來攻防呢？」凌濤預測，柯文哲可能是想選總統，才會把蔣萬安當成2028年的假想敵。

凌濤感嘆，這幾天接到不少國民黨民意代表都說「又開始了」，擔心是否又要複製2024年的情況。他提醒柯文哲，國民黨在柯文哲整個官司期間都很支持，如果柯文哲希望看到在野黨重返執政，這類言論就應該減少，否則就會變成藍白合最大的風險與破口。凌濤警告，「繼續講下去國民黨支持者也一定會有反應，我們吞得下去嗎？」並質疑黃國昌與國民黨過去的合作是否還要繼續下去。

