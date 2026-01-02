柯文哲立院拜會朝野 鍾佳濱：觀察未來是否主導民眾黨團

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

前民眾黨主席柯文哲為協助白委陳昭姿推動《人工生殖法》修正案，今（2日）赴立法院拜會朝野立委。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，柯文哲是不是想藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，表達柯對於未來民眾黨立院黨團有更進一步的主導或帶領，這值得密切觀察。

鍾佳濱表示，《人工生殖法》在於代理孕母條款，過去有很多社會團體的共同討論，最大公約數是代理孕母條款應再多討論，讓《人工生殖法》其他部分儘速上路，當然對於民眾黨創黨主席柯文哲來說，這可能是陳昭姿的畢業紀念品，能推動《人工生殖法》。

他接著說，柯文哲對於民眾黨也不無是一個暗示，就是在新會期民眾黨團可能要進入後黃國昌時代，柯文哲是不是想藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，表達柯對於未來民眾黨團有更進一步的主導或帶領，這值得密切觀察。

