柯文哲站台輔選！黃國昌喊話新北市民：給我4年證明說到做到

民眾黨前主席柯文哲交保後，今天（27日）首度現身公開活動，與即將投入新北市長選舉的現任主席黃國昌合體造勢。（圖／林煒凱攝）

民眾黨今天（27日）下午替即將投入新北市長選戰的主席黃國昌舉辦造勢活動，前主席柯文哲更驚喜現身替黃站台。黃國昌致詞時說，自己當初與柯約定會在立法院待2年，協助新團隊站穩國會戰場，但他內心真正渴望能從監督者轉為執行者。他強調，新北市民已給國民黨16年時間，而這次希望選民能給自己4年的時間檢驗，他會全力以赴讓新北市民驕傲。

民眾黨今天下午2時30分在新北新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，替即將投入新北市長選戰的黃國昌造勢，約有1500名小草支持者到場支持。活動接近尾聲，柯文哲驚喜現身與黃國昌同台，2人開心擊拳展現好交情，台下隨即響起熱烈歡呼聲。

柯文哲驚喜現身與黃國昌同台，2人開心擊拳展現好交情。（圖／林煒凱攝）

在柯文哲致詞結束後，黃國昌接著哽咽地說，剛剛自己站在一旁聽著柯文哲的發言，讓他回想起自己正式加入民眾黨的起點。黃回憶，2023年11月16日，他在館長的攝影棚等待柯文哲到來，並於當晚正式宣布加入民眾黨，當時正值民眾黨風雨飄搖之際。

黃國昌指出，加入民眾黨的第一天，就是投入戰鬥的第一天，黨內沒有時間悲傷或洩氣，而是在最短時間內走遍全國各地，將「把國家還給人民」的理念傳遞給每一個角落。

黃國昌表示，過去1年多來，他與另外7位民眾黨立委並肩作戰，民眾黨已完成國會改革法案、修正《財劃法》、《吹哨者保護法》，並完成不法關說罪與棄保潛逃罪的立法，兌現柯文哲當年在凱道向選民所做出的承諾。

黃國昌上台致詞時一度哽咽。（圖／林煒凱攝）

黃國昌強調，民眾黨希望讓選民重新相信，政治人物站上舞台所做的承諾，是發自內心且會被完成的；而這些如今由民眾黨兌現的改革，許多正是民進黨過去曾對台灣人民做出、卻未能實現的承諾。

針對外界形容他在立法院「愛咆哮」，黃國昌直言，人民早已受夠官員將時間花在解釋問題，而不是解決問題，人民真正需要的很簡單，就是把事情做好、把答應人民的事做好。他也坦言，自己每次站上質詢台，內心其實更渴望能親自執行，而非只停留在監督角色。

黃國昌透露，當初與柯文哲約定會在立法院待2年，協助新團隊站穩國會戰場，但他內心真正的渴望，是有機會從監督者轉為執行者，並表示自己不只是想成為夢想家，而是執行者。

活動尾聲，柯文哲和其他黨公職們同台高呼口號，為即將參選新北市長的黃國昌加油打氣。（圖／林煒凱攝）

黃國昌提到，新北市民要求的非常的簡單，鋪平上班的道路、點亮每一盞回家的燈，從家裡到公園的人行道，不要有那麼多阻礙，讓小朋友安心的在學校受教育，可以吃到熱的營養午餐，他相信這是絕大多數善良勤奮的新北市民，大家最卑微的要求。

黃國昌強調，自己不想花太多時間談夢想，自己現在該做的事情是開始執行，讓新北市不再只是回家睡覺的地方，而要讓新北市成為市民生活的重心、發光發亮的地方。

黃國昌指出，新北市民已給國民黨16年時間，而這次希望選民能給自己4年的時間檢驗，讓他證明自己說到做到，當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。



