柯文哲站台造勢張啓楷 宣布在嘉義Long stay
嘉義縣 / 綜合報導
嘉義市長選戰熱度升高！隨著民進黨提名立委王美惠，前民眾黨主席柯文哲今(3)日前往嘉義市，替獲得黨內徵召的張啓楷助選，更宣布要在嘉義市「Long stay」。至於國民黨部分，市議員鄭光宏、陳家平及醫師翁壽良都有意爭取提名，形成3搶1局面。
前民眾黨主席柯文哲說：「拿下新竹市是第一個，2026再拿下嘉義是基本要求。」立下新年目標2026縣市長選舉，前民眾黨主席柯文哲，不只要守住新竹更要拿下嘉義，前民眾黨主席柯文哲說：「最適當最強的候選人，我就跟張啓楷講，我就當你的選舉總幹事，我就住在這裡。」
宣布將親自坐鎮直接Long stay嘉義，替已經被民眾黨徵召參選的張啓楷壯聲勢，還要趁周末連著兩天南下輔選，展現帶領白營擴張版圖企圖心，但國民黨在這區，也有有志之士想爭取提名。
醫師翁壽良說：「歡迎柯主席來嘉義，照中央他們的安排，我照我的行程走，就是努力，爭取最大的認同。」藍營內部不只翁壽良有意角逐，市議員鄭光宏陳家平也有意願，藍白整合前就先形成3搶1局面，嘉義市議員(國)鄭光宏說：「就是兄弟登山，各自努力衝刺的階段，我們也有信心，藍白一定會，整合出一組最強的候選人。」
嘉義市議員(國)陳家平說：「不管是在藍跟白，我們都希望讓大家可以先坐下來，討論好以後，然後提出一個最好的方案。」立委(眾)張啓楷說：「越快越好。最晚希望在農曆過年前 就是2月15日」兩黨如何產出最強候選人，張啓楷直接喊出deadline，相形之下綠營早已確定由，立委王美惠批袍上陣，2026嘉義藍白怎麼合還在討論ING。
