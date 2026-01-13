柯文哲站台陳琬惠 綠宜蘭縣長選將林國漳：希望他好好處理司法事件

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）今天赴礁溪出席黨公職座談會並拜會礁溪鄉農會。（吳佩蓉攝）

民眾黨前主席柯文哲今（13）日前往宜蘭四結福德廟參拜，並替宜蘭縣長參選人陳琬惠站台輔選，受訪時表示，藍白合作目前已由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文負責對接處理。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回應，柯為黨輔選不令人意外，但更希望他能「好好處理自己的司法事件」。

柯文哲指出，目前民眾黨主席是黃國昌，藍白合的具體協商細節應由黃國昌與鄭麗文兩位主席處理，雙方也已成立對接團隊進行溝通；他強調，相關進度將交由兩黨主席決定。

陳琬惠則表示，自己已正式獲得民眾黨提名，目前在地方的重點就是全力衝刺選戰，藍白合作的部分，則交由兩位主席去討論。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天赴礁溪出席黨公職座談會並拜會礁溪鄉農會，會前受訪時說，藍白要不要合，其實他無法掌握，也不是他關心的重點，他只希望把自己的工作努力做好，爭取更多選民支持。

林國漳也針對柯文哲來宜蘭輔選表示，柯以民眾黨前主席身分為黨助選，這是可以理解的，也尊重其個人意願，但他也直言，「更希望他能好好處理他的司法事件」，語帶針鋒相對。

