柯文哲站台黃國昌 強調新北需要「新政治人物」加速進步

民眾黨主席黃國昌日前成立新北市長競選總部,創黨主席柯文哲到場力挺,多次強調黃國昌的執行力與改革決心。

柯文哲致詞時表示,新北市長期由兩大黨輪流執政,若要加快進步需要「新的政治人物」,並稱讚黃國昌「凡事都非常認真」,更以健身為例笑說「我羨慕到嫉妒」。

柯文哲指出,雖然外界認為黃國昌經常咆哮,但他反問新北市民「你們要哪一種政治人物,要鄉愿型的嗎?看到腐敗還要溫良恭儉讓」,強調若政治人物都當好人,不會有好日子過。他喊話支持黃國昌,承諾「新北市可以理性務實科學,只要黃國昌當市長都會實現」。

黃國昌在總部開幕致詞中多次強調「執行力」與「說到做到」,將競選總部定位為「新北市民做夢的地方」,試圖把選戰論述從政黨競合拉回治理能力與制度改革,為白營建立「非配角」的正當性敘事。

面對白營積極布局,國民黨新北市黨部主委黃志雄表示,黃國昌成立競選總部符合政治常態,藍營有既定節奏,雙方仍朝藍白合作方向前進。他強調藍白合作核心在「創造雙贏、穩住新北」,國民黨在建設與基層服務的穩定度是長期優勢。

新北市長侯友宜今日出席活動時表示,國民黨相關規畫均依既定時程推進,溝通順暢,將在農曆年前找出最適合人選為市民服務,目前重點仍放在「一切拚市政」。 （圖片皆由民眾黨團提供）

