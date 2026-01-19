柯文哲笑蔣萬安騙選票！黃揚明憶「藍白合破局關鍵」：這事只會不斷發生

​民眾黨前主席柯文哲昨（18）日出席2026松信夥伴見面會，針對台北市長蔣萬安推動營養午餐免費一事，笑稱「騙選票」掀起熱烈討論；資深媒體人黃揚明坦言，柯文哲整段發言比較像是在開玩笑，不至於衝擊藍白合作的基調，畢竟柯文哲的性格早已不可能改變。

黃揚明透過臉書指出，柯文哲從政以來，因為自大、驕傲而掀起爭議的案例不斷，18日公開稱蔣萬安「民粹政治」、「騙選票」甚至要國民黨不要太高估實力等發言，雖然再度引起藍營支持者不滿，但在黃揚明看來，柯文哲整段發言不是在酸，而是單純在開完笑。

「但如此就會衝擊藍白合作的基調？可能也太小看基層在野支持者的感受了」，黃揚明不諱言表示，柯文哲性格早已不可能改變，因此他（柯文哲）自認「貢高我慢」的缺陷只會不斷發生，但要說這樣就會造成藍白合生變，黃揚明則認為兩者並無過於直接的關聯。

黃揚明分析，2024總統大選的藍白合之所以之敗，是因為由上而下，是「高層政治推動」，而2025年的大罷免期間藍白合的成功，則是由下而上的「基層期待推動」發酵；黃揚明解釋，藍白合從來不是哪個政黨、政治人物說了算，而是民意的體現，「若是民意大勢，誰都無法阻擋，但若民意不買帳，哪麼誰也無法撮合」。

