柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活

民眾黨前主席柯文哲今赴北院出庭，結束後準備離開。 圖：周煊惠 / 攝

台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。

北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。

審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。

柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。

柯文哲直言，司法的確是在總統賴清德上任後，很糟糕的地方，比前總統蔡英文時代還糟糕，小英都沒把司法當政治工具玩成這樣子，他也批公訴檢察官至今都不敢講《鏡新聞》，也沒辦法替那個辯護，怎麼會放任它那樣？結果，遭審判長提醒，這是在問對筆錄的意見。

柯文哲強調，他當時被問時，按照腦袋記憶回答，但當有特定立場時問，真的很糟糕，從他的經驗，也知道在威逼之下，真的什麼話都會講，他也再度質問現場的2位檢察官，「你們真的要跟林俊言綁在一起？」

李文宗說，他記得自己曾早上7點多被拉出去，回看守所已凌晨2、3點，他的筆錄是盡自己在這年紀被關押之下，盡量回答了，他是在長時間羈押、訊問下做成的筆錄，並直接點名林俊言偵訊他的一些事有點怪怪，屆時細節會再請辯護人說明。

彭振聲表示，他沒什麼意見，因為在整個案子裡，「我是最悲慘的」。

黃景茂也提到，感謝審判長之間勘驗他去年9月13日接受林俊言的偵訊光碟，他質疑林可能是「先射箭再畫靶」，一定要指他是知道違法，但他講了很多次說沒有違法、送研議沒違法，研議也沒通過的問題，並強調國內的司法確實需要改革，否則地檢署這種拷問方式，國家會沒有救。

威京集團主席沈慶京則說，之前當初檢察官訊問他時亂加字，他不肯簽字，還一直要騙他講話，他不理不簽，以為那不能拿出來用了，現在卻還拿出來用，還有他曾因羈押關到全身發抖，講話有點前後矛盾，希望庭上能不要採用。

國民黨台北市議員應曉薇稱，如果說她沒意見，好像真的做錯了什麼，但她被羈押13個月，每天在看起訴書時，也在研究裡面寫的真的是她嗎？不浪費大家的時間，到辯論時，具體的拿證據、說證據、給證據。

應曉薇顧問吳順民指出，他作證時也提過，當時做筆錄是蠻驚恐的狀態，有一部分檢察官講的那些根本不是事實，他也從來沒想過，感覺有不夠精確的地方，加上偵訊時間也很長，加上當初被羈押幾十個小時沒吃好、沒睡好，根本是很混亂的狀態，待辯論時，再請律師幫澄清。

李文娟強調，她從去年8月之後被帶到調查局，一直問，她都是根據事實陳述，然後凌晨又被帶到檢察官那，又冷又餓又累，在庭訓或訊問很多狀況下都非常驚恐。她也忍不住哽咽稱，這一年來，每天都驚恐不安，不能跟親人見面，她更痛訴「我有時候真的不想活啊！」很多事都是檢察官或調查局一直引導她、要她說什麼事情，可是她就是講實話。

威京財務經理張志澄、都委會前執行秘書邵琇珮都表示，沒有意見。

威京集團主席沈慶京今出庭。 圖：周煊惠 / 攝