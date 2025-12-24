柯文哲答辯京華城案自打臉 酸蔣萬安被保護得好好的

柯文哲今出庭答辯京華城案，打臉自己市長任內刪除京華城12萬284平方公尺容積的決策。

台北地院審理柯文哲弊案，針對2018年在他市長任內刪除京華城12萬284平方公尺容積（相當於678%）定調在560%後，引發京華城啟動陳情、行賄、施壓，讓北市府改以給予20%容積獎勵（672%），繞道取得被刪除的容積的貪污爭議，今（24日）柯文哲答辯時，京華城本來容積是12萬284平房公尺，也就是678%，後來卻變成560%，柯文哲說：「房子哪有越蓋越小的？不可能」，柯文哲還自我打臉表示，京華城容積率678%變成560%不合常規。

對於檢察官起訴指柯文哲與沈慶京密集會面，柯文哲今表示，民眾黨是小黨，對於財團能接見就接見，柯文哲說「就是應付應付」，他也拉蔣萬安來為自己答辯，柯文哲說「不像蔣萬安都被保護的好好的」，柯文哲表示，自己相信制度，京華城案是公務員專業合法的處理，卻被說是違法，柯文哲說「不會的啦」「沒那麼爛」

由於刪除京華城12萬284平房公尺容積，並將容積率明定在560%，是柯文哲2018年任內拍板定案，京華城還針對被刪除12萬284平方公尺容積與台北市政府打官司，後來台北市政府勝訴確定，已確定京華城容積560%及北市府不必給12萬平方公尺容積，如今柯文哲卻當年自己市長任內的決策及法院的判決提出質疑，等於自我打臉。

對於檢察官起訴沈慶京分別向柯文哲及應曉薇行賄後，柯文哲指示違法給予京華城20%容積率，另一方向應曉薇則是向承辦人員施壓關說，柯文哲表示，自己沒有私下跟應曉薇吃飯也沒有她的LINE，二人之間沒有犯意聯絡；對於檢察官起訴柯文哲2020年2月20日在市長室與沈慶京密會後開始護航京華城案，涉官商勾結，柯指出，事實上，他是在2022年與沈慶京才比較熱絡，是為了藍白合，因為沈慶京是國民黨的中常委。

柯文哲表示，京華城本來有12萬284平方公尺的容積（相當於678%容積率），後來百貨經營不善要拆掉重蓋，柯文哲說，京華城百貨那邊本來要做轉運站，後來高鐵站移到南港，京華城就做不起來了，當時京華城完工19年，如果京華城什麼事都不做，把土地再放11年養地，滿30年就可以無條件取得50%容積獎勵，但京華城沒有這樣做，而是付出成本取得容積獎勵。

柯文哲指出，當時有南松山計劃，加上大巨蛋要蓋好了，京華城夾在中間，因此用「京華城原本容積率678%卻變560%」很容易說服都委會委員（給容積獎勵），柯文哲表示「因為房子哪有越蓋越小的，不可能」，他強調自己只有在送研議（在與京華城打行政訴訟時將京華城要求回復12萬284平房公尺的陳情收案送研議）時知道這件事，後來都是由市府專業同仁處理，柯文哲批評檢察官，為了對付他傷害了許多人。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

