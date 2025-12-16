柯文哲答辯40分鐘！自詡司改最佳代言 「如果我執政」絕不把手伸進司法

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金侵占案，16日上午繼續進行檢察官論告，下午輪到柯文哲及律師團答辯。柯文哲提到，如果他執政，他不會把手伸進司法。柯文哲並一一反駁檢察官2天來的論告，強調要說司法改革，他是最好的代言人。

柯文哲以西方知名的「正義女神」為例，強調正義女神為什麼要矇住眼睛，因為正義就是要無私。他常常笑黃國昌，不要老是說D槽很滿「越說他們越有興趣。」檢察官起訴他的內容，有多少是在搜索他家時搜到的？全部都是查扣他的手機、電腦後，拿裡頭的資料開始編故事「欲加之罪何患無辭」。

廣告 廣告

就像過去歷次開庭，柯文哲再度強調，京華城案與他無關，送研議他知道，但後續他沒參與。他也沒下任何指導棋，因為他始終相信同仁和自己建立的制度，例如檢察官說的「便利貼」，其實應該說是「叮嚀」，叮嚀同仁速戰速決、以不坐牢為原則等。他是外科醫生出身，很尊重專業，不懂不會裝懂，但通通被檢察官做最惡意的解讀。

再提到關鍵的「便當會」。柯文哲表示，那是他發明的制度，純粹是為提升市政效率，讓市長和議員能有效溝通。有問題就先寫下來，如果議員願意和他會面，就約時間。開會一開始會很多意見，慢慢整合，如果沒意見，根本不用開會。要說他和同案被告，台北市議員應曉薇有什麼密謀，他沒應曉薇電話，也沒Line、沒吃過飯，根本不可能。老實說也是在應付，議員有抱怨就應付一下、寫一下。

另檢察官提到蓋了市長「辛」章的文件，柯文哲強調，他自己用的章是沒有數字的，「辛」章是秘書處機要組蓋了之後直接轉都發局，他根本沒看過，檢察官卻拿「奉交下」大作文章。都發局內簽說送都委會討論，他怎麼會不要？業者如果不滿意，可以自己去找都委講。

至於京華城案送公告公展，柯文哲強調「我真的沒那麼多心思」，反正就是蒐集意見，但檢方就是惡意解讀。

讓他最生氣就是，檢察官指控市長室秘書說有不公開晨會，檢方怎不去找秘書來問？有會議紀錄為什麼不先拿出來？市長室秘書傳的簡訊為什麼都不去查證就抹黑。應曉薇顧問吳順民在樓下等公文，就說是市長在施壓，檢察官根本故意不調查卻在那裝神秘。

柯文哲不滿，痛批檢察官變成文宣人員，符合想要的就挑出來，黃景茂沒說的話，就硬塞進他的筆錄裡「司法一開始就預設立場」。他光是在拘留室就「住」了3天，鼎越開發前董事長朱亞虎也是怕被關才會認罪，這個時代不需要刑求。檢察官一直在講經驗法則，要搞弊案怎麼可能還會公告公展「時間久了真相慢慢就會出來」。

柯文哲再提檢察官指控他收了威京集團210萬元政治獻金，他也是在看守所裡看到報紙才知道，他的高中同學李文宗只是回個簡訊，就被押了11個月，檢察官還要誣賴下去？簡直是文字獄。

柯文哲表示，檢察官所謂「1500萬excel pay」更好笑，講了一堆卻仍兜不起來，煞費苦心編故事，只有「小沈1500」這一筆編不出來，某時某地就是兜不起來。

柯文哲感慨，司法是國家最後一道防線，不能變成政治鬥爭工具，未來希望司法維護公平正義，勉勵檢察官也勉勵自己，如果他執政，他會注意，不要把手伸入司法，他是司法改革最好的代言人。

更多三立新聞網報導

詐領助理費案二審宣判 高虹安貪污罪撤銷！偽造文書判刑6月

愛將高虹安二審「貪污無罪」 柯文哲反應曝光

涉貪案大辯論！柯文哲2度哽咽落淚 批黨檢媒一條龍勾結

檢察官「柯氏金句」連發反諷柯文哲 「用刀叉吃人肉」如京華城翻版

