民眾黨主席黃國昌（左）民眾黨前主席柯文哲（右）。（圖：柯文哲臉書）

當前藍白的所作所為，正好應驗了王世堅對柯文哲的一句評語︰獨騙騙不如眾騙騙的詐騙集團。甚至是賣台集團。





藍白賣台的跡象非常明顯，中共圍台軍演，藍白否決對中國的譴責，但川普活捉馬杜羅，女兒定居美國的藍委賴世葆卻要求賴政府譴責美國，論述內涵完全承襲中、俄的敘事。





有一件案例更能凸顯藍白賣台的證據，一樣是賴世葆，指責海巡署主委管碧玲等高層在中共軍演時參與內部聚餐，聯合報甚至以社論要求管下台，好像藍白很關心台灣的國防與安全。

然而，藍白即便在中國軍演後，依然拒審國防特別預算，所以是海巡署在中共船隻已經開始撤離才聚餐嚴重？或是藍白明知國安受到嚴重威脅仍然不審國防特別預算嚴重？





馬杜羅被捉，委內瑞拉民眾歡欣鼓舞，柬埔寨詐騙園區被炸，最近詐騙電話明顯減少。這兩件事證明，跟獨裁者、跟詐騙集團，用溝通協調、好言相勸，是沒有用的，唯有以實際行動將其鏟除，才可徹底解決亂源。





所以，當藍白將國防特別預算、總預算當成人質，試圖逼迫賴政府的施政依據藍白的決議執行，想把自己變成執政黨時，綠營除非向藍白全面投降，否則用遍任何溝通協調的方法，都是徒勞無功。





柯文哲復出，部分綠營對其可能不再採取黃國昌的「小藍八」路線，頗有期待。然而，當柯文哲對柯建銘請託打開國會僵局時，隨口一句「該處理的還是會處理」，讓綠營再燃起希望之後，藍白依然拒絕總預算、國防特別預算。柯文哲更轉而南巡，去幫張啟楷助勢了。





至此綠營才徹底醒悟，柯文哲的一切姿態，只是想在藍、綠之間左右逢源，獲取更大利益，反民進黨的基本立場不會改變。這也再次證明，詐騙集團的騙人本質不會改變，改變的只是詐騙手法如何騙到更多人。