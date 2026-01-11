柯文哲缺席黃國昌新北後援會！陳佩琪喊「老大先被嘉義訂走」：由我參加

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（11日）下午將舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，前主席柯文哲則赴嘉義跑行程，陪民眾黨嘉義市長參選人張啓楷拜票。柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文表示，「黃國昌口中的老大已經先被嘉義訂走了，下午黃國昌的新北後援會成立大會將由老大的老婆我參加，大家下午見。」

陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲出來後每天都很認真工作，一天當兩天用，珍惜每一天的時光，通常罹癌的人會這麼想， 但他是不知道哪天又被民進黨政府抓去關了，所以就把每一天都當人生最後一天來過。



陳佩琪說，今早柯文哲出門前和他聊到國家面臨的困境，感覺整個國家去年就是搞大罷免， 年終改炒國防特別預算和總預算，執政黨一不滿意結果就搞釋憲，終日張牙舞爪的，就是一副想把在野黨大卸八塊吞下肚的態勢。 這些公益、慈善活動和社會關注議題全都停擺，也全然不重視，的確在民進黨眼中，只要喊喊愛台灣、罵罵對岸，就千秋萬世永遠執政了， 其他什麼公益、慈善啦， 全不重要、都免了。



陳佩琪強調，柯文哲匆匆忙忙、扛個換洗衣物的布包衝出家門、趕高鐵去了，「黃國昌口中的老大已經先被嘉義訂走了，下午黃國昌的新北後援會成立大會將由老大的老婆我參加，自從開庭結束後， 我就少和小草有見面的機會了，大家下午見。」

