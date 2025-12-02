柯文哲聲請播送京華城案言詞辯論 北院裁准宣判後5日內公開

台北地院審理台北市前市長柯文哲涉京華城等案，預計本（12）月中旬將進入言詞辯論，柯文哲日前依據新版《法院組織法》第90條第3項規定，向北院合議庭聲請公開播送言詞辯論及裁判宣示過程的錄音、錄影。

北院2日宣布，裁准柯文哲聲請，且在考量本案其他被告起訴事實具相關聯性、難以分割的情況下，裁定其餘當事人及參與者的言詞辯論、裁判宣示均公開播送。

不過北院同時也否決柯文哲提出的「即時直播」要求，但規定相關錄音、錄影須在案件裁判宣示或公告後，最遲5日內播出，避免公開時間延宕過久。

此次裁定是《法院組織法》今年6月在立法院修正通過、並經總統公告在10月正式上路後，首例准許公開播送案件。

北院指出，本案涉及重大公共利益，又為社會矚目案件，認定公開播送無妨害國家安全、公共秩序及善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私等權益造成損害。

而針對是否可「即時直播」，柯文哲方主張，「法庭裁判宣示或公告後才播出錄音及錄影」，違背《法院組織法》修法意旨。北院對此回應，若即時公開開庭過程，可能會暴露隱私、個資或其他敏感資訊，因此規定事後播出，以便透過變聲、變像，或其他無法直接識別特定個人的方式處理影音檔案。

