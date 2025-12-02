柯文哲聲請法庭直播法院只准「延後播」 許甫酸：司改奇觀

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案及政治獻金案，將於本月中旬進行言詞辯論程序，柯文哲向合議庭聲請公開播送，台北地院裁定本案言詞辯論及裁判宣示之全程錄音、錄影，准予實施公開播送，但是是准予在本案裁判宣示或公告後5日內，將錄音錄影上網公開播放。民眾黨副秘書長許甫今（2）日發文酸，這是司改奇觀。

民眾黨副秘書長許甫。（圖／許甫臉書）

許甫表示，剛剛稍早的台北地方法院公文，以一個語焉不詳的理由：避免法庭錄音、錄影以即時公開播送方式，致使參與訴訟程序者如有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有危害其生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性之情形。

廣告 廣告

許甫說，決定要將柯文哲案的法庭直播變成錄影，無限延遲到最晚該案件裁判宣示或公告後5日。意即12月的言辭辯論，最遲要到明年2月、3月才能公諸於世？司法開窗要三個月才能透進陽光，司改奇觀，法庭直播演成法律文史紀錄片。

更多FTNN新聞網報導

北市研考會曝6成北市民意挺續雙城論壇 蔣萬安：持續努力

挺子弟兵迫李有宜退黨？黃國昌：沒人有特權、公平公開競爭

曝一年前搜索柯案兵分54路突襲 陳佩琪嗆：也去賴清德家搜一遍他案底也不少

