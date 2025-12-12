柯文哲聲請法庭直播遭駁回 民眾黨轟：司法改革淪笑話

民眾黨前主席柯文哲。資料照。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，昨天起進行言詞辯論，柯向法院聲請全程進行法庭即時直播，但北院日前裁定准開庭時進行全程錄影，宣判後5天內上傳網路公開播放，柯因此提起抗告，高等法院今（12/12）天裁定抗告駁回，不得再抗告。對此，民眾黨發聲明表達強烈遺憾與嚴正抗議，批評司法院公然逾越母法，把法庭直播扭曲為法庭紀錄片，閹割國會三讀通過的法庭直播，讓司法改革淪為一場徹頭徹尾的笑話。

針對高院駁回柯文哲聲請法庭直播，民眾黨表達強烈遺憾與嚴正抗議，並指出高等法院的理由竟然是司法院所訂定的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》未逾越母法授權，顯示司法體系上下交相賊，聯手閹割國會三讀通過的法庭直播，讓司法改革淪為一場徹頭徹尾的笑話。

民眾黨表示，當初立法院三讀通過《法院組織法》修正案，是要回應台灣民意對司法公開透明的期待，然而司法院公然逾越母法，訂定把法庭直播扭曲為法庭紀錄片、並把公開播送內容排除被告最後陳述的閹割辦法，嚴重僭越立法本意，高院只屈從上層意旨，選擇站在權力那一邊，關上陽光照進法庭的窗。

民眾黨強調，立法院黨團已提案並付委審查，明確將司法院會議相關規範提升至法律位階，並強化國會對司法院訂定授權命令的監督力道，「絕不接受這種欺騙社會、閹割法律的作法，更絕不容許司法一再淪為執政者恣意妄為的工具，還給台灣人民公正公開透明的司法。」

