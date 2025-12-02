柯文哲聲請法庭直播 北院准宣判後5日內公開

據了解，本案也是立法院今（2025）年6月修正通過《法院組織法》後，首例准許公開播送的裁定。

地方法院表示，審酌案件涉及重大公共利益，也是受到社會矚目，公開播送並沒有妨害國安、公共秩序，或對參與人的生命、隱私造成損害，才會裁定准許柯文哲的聲請。

但民眾黨表示不滿，認為人民期待的不是法庭紀錄片，更不是法庭考古紀實影片，而是公開透明的「法庭直播」。

更多公視新聞網報導

柯文哲政治獻金案開庭 李文娟批檢方偵訊態度不一

不在柯文哲限制接觸名單 陳智菡：如釋重負

柯文哲維持原金額交保 北檢：再研議是否抗告

