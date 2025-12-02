柯文哲聲請法庭辯論、宣判過程「公開播送」 北院准了！宣判後上網公開

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，目前由台北地方法院一審審理中。而本月中旬將進行言詞辯論程序，柯文哲日前委由律師，聲請言詞辯論及宣判「公開播送」，台北地院今(2)日裁定本案言詞辯論及裁判宣示之全程錄音、錄影，將在判決後5日內，上網公開播放。

北院表示，柯文哲依法院組織法第90條第3項聲請就京華城及政治獻金案言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影公開播送。考量全案涉及重大公共利益，且為社會矚目之案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞，因此裁准。

而依法庭錄音錄影公開播送實施辧法第10條規定，實施公開播送以完整播送為原則，併考量本案被告等人經起訴之事實具相關連性，難以分割，除聲請人聲請部分，北院依法院組織法第90條第3項規定，依職權裁定就本案其餘當事人及參與人全案之言詞辯論及裁判之宣示，均公開播送。

