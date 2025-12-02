柯文哲聲請要法庭錄影！北院霸氣准了 自揭點頭「3理由」只限制1重點

柯文哲聲請法庭直播獲准。資料照片

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城弊案，本月中旬將進行言詞辯論，柯文哲向北院合議庭聲請公開播送，對此，北院合議庭2日裁准，並宣布三點理由，同時柯文哲方主張，「法庭直播要宣示或公告後才可以播出」涉及違法，對此北院解釋，立即直播庭審可能會暴露隱私、個資或其他敏感資訊；一旦外流，損害可能無法挽回；延後到宣判後再播，才能有時間進行變聲、變臉等處理，避免識別個人。

北院指出：

一、關於被告要求公開播送錄音、錄影

聲請人是本院審理的 113 年度金訴字第 51 號（違反貪污治罪條例等）案件的被告。他依據法院組織法第 90 條第 3 項，向法院請求將本案的「言詞辯論」以及「宣判」的錄音、錄影公開播送。法院審酌後認為：本案攸關重大公共利益，也受到社會高度關注；公開播送並不會危害國家安全、公共秩序、善良風俗，也不會傷害任何參與訴訟者或其他人的生命、身體、隱私、營業秘密等權益。因此准許聲請。

二、是否只公開播送被告部分？

依據相關規定，公開播送原則上應完整播放整段內容。本案中，被告等人被起訴的事實彼此關聯緊密，無法切割成片段，因此除了聲請人的部分以外，法院也依職權決定：本案所有當事人與程序參與人，整個言詞辯論與宣判內容，都一併公開播送。

三、聲請人主張實施辦法違法？法院認為不成立

聲請人另外主張：司法院訂的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》第 12 條第 1 項，限制「必須在宣判後才能播出」，這樣的規定已經超過法院組織法所授權的範圍，等於違法。法院審酌認為：

司法院是依法律授權制定這份辦法，並非無權訂定。實施辦法規定「錄音、錄影要在該案裁判宣示或公告後才可以播出」的理由是：若立即直播庭審，可能會暴露隱私、個資或其他敏感資訊；一旦外流，損害可能無法挽回；延後到宣判後再播，才能有時間進行變聲、變臉等處理，避免識別個人。

同時規定最遲要在宣判後5日內播出，也是為避免拖太久，兼顧公共利益、審判公平，以及所有程序參與人的權益。

因此，法院認為該辦法的規定並沒有違反法律授權，也沒有偏離立法目的。聲請人在這部分的主張，法院不接受。



