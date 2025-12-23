柯文哲聲請解除限制住居回新竹探視母親 北院裁准

台灣台北地方法院今天繼續審理京華城案及前台北市長柯文哲政治獻金案言詞辯論程序，柯文哲律師庭訊時具狀，以柯文哲希望回新竹探視母親等理由，聲請解除限制住居，北院裁准。

台北地方法院審理京華城等案，22日起進行政治獻金 部分案情言詞辯論，23日由前台北市長柯文哲（前 右）及辯護人答辯。柯文哲下午抵達北院，支持者手 舉「我相信柯文哲」簽名手版為他加油打氣。（中央社）

柯文哲在北院庭審答辯政治獻金案則指出，檢察官「騙票」搜索再從中找資料編故事，拼湊荒謬牽強理由押人取供、起訴，為了他一個人，牽連太多無辜的人。

台灣台北地方檢察署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京與中國國民黨籍台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。



北院自15日至19日先就京華城案涉圖利、行收賄部分言詞辯論程序，昨天起針對柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分進行言詞辯論程序，公訴檢察官論告後，前柯文哲競選總部財務長李文宗、木可公司董事長李文娟及辯護人答辯。言詞辯論程序，今天下午由柯文哲及辯護人答辯。

柯文哲答辯時表示，本案的檢察官「騙票」搜索再從中找資料編故事，拼湊荒謬牽強的理由押人取供、起訴，和特定媒體聯手當政治打手，監察院也罰他新台幣240萬元，還要沒收政治獻金，檢、監合作無間。

柯文哲說，他被關1年就算了，他很克制，沒有鼓動什麼事，反而是身邊的人比他還生氣，最氣的是妻子陳佩琪。民眾黨這1年來人人自危，沈慶京就算判無罪，公司也差不多了；自己的妻子、小孩、遠房親戚的帳戶金流都被查過一遍。他聽說檢察官準備要用同樣手法對付黃國昌。

柯文哲表示，他對本案最不滿的是牽連太多無辜的人、太有針對性及政治干擾司法，老同學李文宗只回一通簡訊就羈押禁見11個月，前台北市副市長彭振聲認罪卻不知道犯什麼罪還痛失妻子，「真是造孽」。

柯文哲說，民眾黨是新興政黨，或許有做不好的地方，但不是壞人。柯隨後想到妻子，提到自己有一次晚間10時許回到家，一開門看到陳佩琪跪在地上擦地板。柯文哲說，「我們家沒有傭人」，並提到自己是很節儉的人。

柯文哲在偵審期間遭羈押禁見，北院今年9月裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，限制住居、限制出境與出海8個月。合議庭另要求柯文哲接受配戴電子腳鐶、攜帶個案手機等科技監控設備。

柯文哲今天下午在完成答後，辯律師團具狀聲請柯文哲解除限制住居。



柯文哲表示，母親住新竹，年歲已大，他在限制住居情況下，探視母親須當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴。另外，辯論終結到宣判前，適逢過年過節及春季各式慶典，有應邀前往參加活動需求，無法每天即時回台北。



他說，已受科技設備監控，這3個月按時出庭，沒任何逾矩，亦無逃亡可能，加以有重保且限制出境、出海，也有包括電子腳鐶、個案手機等科技監控，足以確保無逃亡之虞。此外，各媒體高度關心他的活動，行程近乎全部公開，以他的知名度，已無逃亡可能。



合議庭審酌柯文哲聲請意旨及審理進度，限制居所防逃功能應已足以用科技監控、個案手機拍照、限制出境、出海取代，並有相當具保金，考量比例原則後，應有不續行限制住居所必要，裁准聲請。