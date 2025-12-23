柯文哲聲請解除限制住居獲准 即日起不用每天住在台北

柯文哲聲請解除限制住居獲准。（資料畫面）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，今年9月以7000萬元交保，施以電子腳鐶、個案手機科技監控及限制住居、出境、出海。柯文哲希望回新竹照顧母親，聲請解除限制住居，審判長當庭裁准，柯24日仍需到庭，但即日起不必每天住在台北市；檢察官也同意解除，不會抗告。

柯文哲全案將在12月24日辯論終結，明年3月26日宣判。柯文哲聲請狀指出，柯媽媽何瑞英住在新竹，年歲已大，柯探視母親需當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴，且柯仍有社會影響力，法院辯論終結後至宣判前，適逢過年過節及春季各式慶典，有應邀前往參加活動的需求，無法每日即時返回台北。

聲請狀也提到，柯文哲已接受科技監控，行動軌跡全程監控歷經3月有餘，且都按時出庭，期間沒有逾矩情事，且各界媒體均高度關心柯的動向，也無逃亡可能，原限制住居所欲防止的逃亡風險，已可由電子監控、個案手機報到機制充分取代。

審判長受理後，審酌聲請意旨、審理進度，認為原限制住居所欲防逃功能，應足以用電子監控加個案手機拍照取代，考量憲法比例原則之後，限制出境、出海、提供相當具保金等情，應有不續行限制住居所之必要，當庭解除柯限制住居處分。





