柯文哲聲請辯論直播變上網播放 民眾黨轟：法律文史紀錄片

民眾黨前黨主席柯文哲聲請12月11日起的言詞辯論程序進行直播，合議庭2日裁定，要宣示或公告後5日內才公開上網。對此，民眾黨副祕書長許甫批評，「法庭直播演成法律文史紀錄片」。（中時資料照，陳君瑋攝）

台北地院審理民眾黨前黨主席柯文哲涉京華城案及政治獻金案，將於11日起進行言詞辯論程序，而柯聲請個人部分全程直播，合議庭2日裁定，准許對言詞辯論攻防及宣判內容影音進行公開播送，但是在裁判宣示或公告後5日內，將錄音錄影上網公開播放。對此，民眾黨發言人張彤強調，這並非「法庭直播」；而民眾黨副祕書長許甫也說，這意味著最遲要明年2、3月才能公諸於世。

針對合議庭裁定，柯文哲案言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影，准予在宣示或公告後5日內上網公開一事，許甫2日於臉書發文批評，「法庭直播演成法律文史紀錄片。」

許甫提及，北院公文以一個語焉不詳的理由，「避免法庭錄音、錄影以即時公開播送方式，致使參與訴訟程序者如有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有危害其生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性之情形」，決定要將柯文哲案的法庭直播變成錄影，無限延遲到最晚該案件裁判宣示或公告後5日。

許甫說明，「這意即12月的言詞辯論，最遲要到明年2月、3月才能公諸於世？司法開窗要3個月才能透進陽光，司改奇觀」。

而張彤也於臉書強調，「不是直播。」因為司法院掏空了立法院修法意旨，北院白話文就是「會公開播送法庭言詞辯論的內容，但是要等宣判後才會對外公布」。

張彤說，意指社會大眾要像聽庭民眾黨公職一樣，親眼親耳見聞月中開始柯在庭上鏗鏘有力、一一打臉政治辦案入人於罪的東廠，得等到好幾個月、一審宣判結果出爐後，「人民期待的是公開透明的法庭直播，不是法庭紀錄片，更不是法庭考古紀實影片」。

