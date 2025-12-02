柯文哲聲請開庭要直播 北院：只准事後5日上網播送

柯文哲聲請法庭直播遭駁回，北院只准「事後」上網播送。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，遭羈押1年後日前交保重獲自由。柯文哲聲請言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影公開播送，台北地院今天（2日）駁回直播聲請案，不過，裁准相關程序「事後」可在司法院網站公開播送，最遲應公開播送的時限是案件裁判宣示或公告後5日。

台北地院審理京華城等案，本月將進入言詞辯論程序，合議庭將在辯論終結後，擇期宣示判決。柯文哲日前依法院組織法第90條第3項規定，聲請就本案言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影公開播送。

台北地院審酌本案涉及重大公共利益，復為社會矚目之案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞。從而，聲請人之聲請，應予准許。

北院表示，依據10月16日施行的法庭錄音錄影公開播送實施辦法第10條規定，實施公開播送以完整播送為原則，併考量本案被告等人經起訴之事實具相關連性，難以分割，除了聲請人聲請部分，依法院組織法第90條第3項規定，依職權裁定就本案其餘當事人及參與人全案之言詞辯論及裁判之宣示，都公開播送。

北院表示，為避免公開播送時間延宕過久，實施辦法規定最遲應公開播送的時限為案件裁判宣示或公告後5日，已衡平與公共利益的關係、審判程序的公平性、程序參與人及他人權益的均衡維護。因此，聲請意旨這部分的主張自難憑採。

