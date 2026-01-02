柯文哲自嘲劫後餘生、苟延殘喘 傅崐萁打氣：走政治沒有背1、2條不會大尾
記者周志豪／台北報導
民眾黨前主席柯文哲上午拜會立院國民黨團，盼爭取支持《人工生殖法》立法。國民黨團總召傅崐萁肯定，雖柯受到非常偏頗政治司法追殺，喪失一段時間人生自由，但這段期間，民眾黨為台灣貢獻、服務的腳步從來沒有停止。
傅崐萁介紹柯文哲時，更高喊活血歸來、滿血回歸。柯則無奈回應，是「劫後餘生、苟延殘喘」。傅再打氣，不會啦、不會啦，愈來愈勇。柯又回，沒影啦（台語：沒有啦）。傅則有感而發說，「走政治，沒有背1、2條不會大尾」。
傅崐萁介紹陪柯一起拜會國民黨團的民眾黨主席間總召黃國昌時，感謝黃這兩年跟國民黨團並肩作戰，並意有所指的向柯說，「我們很希望他（指黃）留在立法院」，不過要有共識。對此，柯僅尷尬傻笑回應。
傅崐萁致詞時表示，在柯文哲主席指導下、黃國昌主席兼總召帶領下，立院黨團與國民黨密切合作，在野黨實施強大的監督力量，讓賴清德德獨裁專政的政權，能夠得到相當的制衡與平衡，國會為2300萬人守住伸張民權底線。
傅崐萁說，這段時間在野兩黨遭受各種高壓政治迫害、司法追殺與各種圍堵下，包括經歷全世界民主發展800年（自英國公布大憲章起算）來沒有碰過的大罷免的全世界民主之恥，賴政府還對在野黨領袖的拘禁。
傅崐萁批，賴清德登基一年半，在野兩黨經歷諸多艱困考驗，但兩黨強力結合為人民發聲，完成過去30年各政黨在立院不斷強調多項重大民主法案，謝謝柯文哲讓在野兩黨一起守護台灣民主發展，讓藍白合作有豐沛、亮麗成果。
傅崐萁說，相信今年選舉在藍白同心協力下，一定能獲得最大勝利，並在2028光復台灣，讓台灣重回中華民國民主自由的懷抱，把清德宗元年結束，讓清德宗退位，讓台灣民主正常發展。
黃國昌致詞時則說，感謝國民黨弟兄姊妹今天熱情接待，過去2年並肩作戰，在立法院打了非常多漂亮戰役，並強調「當執政黨擺爛時，在野黨要負責撐起這個國家」。
黃國昌也懇託表示，人工生殖法是民眾黨重視的法案，與國民黨團間的彼此版本有些不同，但若可以取得公約數，民眾黨不會固執己見，盼盡速完成立法，保障更多育養下一代的權益。
更多太報報導
稱家中陳佩琪最反對民進黨 柯文哲：會勸她上班，不然每天寫臉書我很頭痛
「不可能」讓何志勇與高虹安民調整合 藍：後續不排除黨紀處分
藍白整合期程出爐 藍：農曆春節前確定新北、宜蘭、嘉義市黨內縣市長提名人選
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 110
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 48
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 301
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 41
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 243
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 95
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 98
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 108
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。民視 ・ 1 天前 ・ 260
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 1 天前 ・ 213
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 125
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 171
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 17 小時前 ・ 5
中共明年恐犯台？賴清德喊今年非常關鍵：須做最壞打算、最好準備
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導總統賴清德去（2025）年底宣布在8年內投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。針對解放軍是否有意在明年犯台，賴總統今（1）日發表元旦文告後受訪時重申，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」（the Four Pillars of Peace action plan），強化國防、經濟韌性、與民主國家並肩，只要中國願意正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴的前提下，「我們很樂意跟中國交流合作」。民視 ・ 23 小時前 ・ 120
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 21 小時前 ・ 19
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 32
新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢
（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。中央社 ・ 18 小時前 ・ 1
2026大選》邱議瑩控林岱樺可能獲藍營灌票 林岱樺「未否認」：我能超越黨派
民進黨高雄市長初選民調即將於明年1月12日開始進行，值此倒數階段，立委邱議瑩表示信傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
圍台軍演動用低成本火箭砲！測試消耗台灣防空能力 形成「不對稱優勢」
據《南華早報》報導，解放軍東部戰區（Eastern Theatre Command）於去年12月30日結束了為期2天、代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的圍台實彈演習。此次演習動員了解放軍陸軍、海軍、空軍與火箭軍，包括匿蹤戰機、驅逐艦與飛彈發射系統均有參與。這場演習在台...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
拚戰藍綠2女第7度選台東縣長？劉櫂豪：統一宣布
2026年元旦的台東第一道曙光，拉開了下屆縣長選戰的序幕。在今日舉行的元旦升旗典禮上，國民黨徵召的議長吳秀華、民進黨提名的立委陳瑩，以及動向受矚目的前立委劉櫂豪3人同台亮相。劉櫂豪在場向民眾熱烈招呼，是否第7度參選台東縣長？劉表示會「統一宣布」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話