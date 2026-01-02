柯文哲自嘲劫後餘生、苟延殘喘 傅崐萁打氣：走政治沒有背1、2條不會大尾

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌今拜會國民黨團。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲上午拜會立院國民黨團，盼爭取支持《人工生殖法》立法。國民黨團總召傅崐萁肯定，雖柯受到非常偏頗政治司法追殺，喪失一段時間人生自由，但這段期間，民眾黨為台灣貢獻、服務的腳步從來沒有停止。

傅崐萁介紹柯文哲時，更高喊活血歸來、滿血回歸。柯則無奈回應，是「劫後餘生、苟延殘喘」。傅再打氣，不會啦、不會啦，愈來愈勇。柯又回，沒影啦（台語：沒有啦）。傅則有感而發說，「走政治，沒有背1、2條不會大尾」。

廣告 廣告

傅崐萁介紹陪柯一起拜會國民黨團的民眾黨主席間總召黃國昌時，感謝黃這兩年跟國民黨團並肩作戰，並意有所指的向柯說，「我們很希望他（指黃）留在立法院」，不過要有共識。對此，柯僅尷尬傻笑回應。

傅崐萁致詞時表示，在柯文哲主席指導下、黃國昌主席兼總召帶領下，立院黨團與國民黨密切合作，在野黨實施強大的監督力量，讓賴清德德獨裁專政的政權，能夠得到相當的制衡與平衡，國會為2300萬人守住伸張民權底線。

傅崐萁說，這段時間在野兩黨遭受各種高壓政治迫害、司法追殺與各種圍堵下，包括經歷全世界民主發展800年（自英國公布大憲章起算）來沒有碰過的大罷免的全世界民主之恥，賴政府還對在野黨領袖的拘禁。

傅崐萁批，賴清德登基一年半，在野兩黨經歷諸多艱困考驗，但兩黨強力結合為人民發聲，完成過去30年各政黨在立院不斷強調多項重大民主法案，謝謝柯文哲讓在野兩黨一起守護台灣民主發展，讓藍白合作有豐沛、亮麗成果。

傅崐萁說，相信今年選舉在藍白同心協力下，一定能獲得最大勝利，並在2028光復台灣，讓台灣重回中華民國民主自由的懷抱，把清德宗元年結束，讓清德宗退位，讓台灣民主正常發展。

黃國昌致詞時則說，感謝國民黨弟兄姊妹今天熱情接待，過去2年並肩作戰，在立法院打了非常多漂亮戰役，並強調「當執政黨擺爛時，在野黨要負責撐起這個國家」。

黃國昌也懇託表示，人工生殖法是民眾黨重視的法案，與國民黨團間的彼此版本有些不同，但若可以取得公約數，民眾黨不會固執己見，盼盡速完成立法，保障更多育養下一代的權益。

更多太報報導

稱家中陳佩琪最反對民進黨 柯文哲：會勸她上班，不然每天寫臉書我很頭痛

「不可能」讓何志勇與高虹安民調整合 藍：後續不排除黨紀處分

藍白整合期程出爐 藍：農曆春節前確定新北、宜蘭、嘉義市黨內縣市長提名人選