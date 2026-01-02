柯文哲自嘲「劫後餘生」 傅崐萁拍拍背：走政治不背個幾條罪不會大尾

記者陳思妤／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，交保後今（2）日首次到立法院拜會朝野黨團。國民黨團總召傅崐萁熱情歡迎「滿血回歸」，聽到柯文哲自嘲「劫後餘生啦！苟延殘喘」時，傅崐萁還拍了拍柯文哲的背和手說，「不會啦，走政治沒有背個兩三條不會大尾啦」。

柯文哲今天為了民眾黨立委陳昭姿力推的《人工生殖法》到立法院，先是和民眾黨主席黃國昌一起開記者會，接著又去拜會國民黨團。

傅崐萁熱情介紹，「我們大家老朋友柯文哲主席、大家的好兄弟黃國昌主席」，接著大家熱烈掌聲歡迎活血歸來的柯文哲，「滿血回歸啊！」現場響起熱情掌聲，但柯文哲自嘲，「劫後餘生啦！苟延殘喘」，引起現場一片笑聲。

對此，傅崐萁先是拍了拍柯文哲背說，「不會啦不會啦，越來越勇，走政治沒有背個兩三條不會大尾啦（台語）」，邊說還比了「勇」的姿勢，最後又拍了拍柯文哲的手。柯文哲則是笑說，「我聽你在講」（台語）」。

柯文哲自嘲「劫後餘生」，傅崐萁比了「勇」的姿勢說，走政治不背個幾條罪不會大尾（圖／翻攝畫面）

