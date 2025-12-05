柯文哲自曝「請纓南下」...周玉蔻示警一審宣判定讞前若仍可參選：判斷出戰台南機率接近100%...恐「復仇成功」

昨日民眾黨「兩顆太陽」前後主席柯文哲和黃國昌合體開直播，期間柯文哲透露「自動請纓南下居住」，令外界有意出戰南部的聯想。對此，資深媒體人周玉蔻指出，在柯文哲弊案一審判決定讞前，他都有機會選2026，南下選擇台南的機會接近100%。她提到，目前民進黨台南初選廝殺血腥，初選後必然分裂，柯文哲真要參選，謝龍介讓出候選人的可能性極高，「到時候，賴清德真的有被打趴的危險。」

周玉蔻指出，「柯文哲直播脫口『自動請纓去住在南部』黃國昌急喊等一下：先把言詞辯論做完」這則新聞，背後劇本不能掉以輕心，在一審判決宣布、定讞前，柯文哲還可以選2026，判斷他若參選將去台南或高雄選市長，而台南目前可能性更高，機率接近100%。

周玉蔻提到，溫朗東今日在電台節目《新聞放鞭炮》評論此事時，認同這種說法；溫朗東也認為，如果柯文哲有意選南部，台南市將最有可能。



周玉蔻表示，目前台南市初選，民進黨爭取提名人廝殺血腥，初選後必然分裂。她直言，柯文哲若有機會和資格出戰，謝龍介讓出候選人的可能性極高，而柯文哲所謂的「復仇」目標恐怕有機會實現，「到時候，賴清德真的有被打趴的危險。」

(圖片來源：周玉蔻臉書、民眾黨YouTube)

