柯文哲自曝「雙柯會」交換內幕 李來希點破貓膩：藍要小心

民眾黨前主席柯文哲（右）自曝拿《人工生殖法》欲跟民進黨換總預算、國防特別條例。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲自曝曾向民進黨立院黨團總召柯建銘提議，以民眾黨主推的《人工生殖法》與總預算案、軍購案進行交易、換取支持，引發討論。反年改大將、全國公務員協會前理事長李來希認為，《人工生殖法》只是極少數人關心的議題，其中必有貓膩，國民黨要小心了。

柯文哲本月初為《人工生殖法》修法議題親自拜會立法院各黨團，在拜會民進黨團時，獨自與民進黨團總召柯建銘密談了約15分鐘。未料柯文哲在25日民眾黨所舉辦的「守護南方希望『高雄轉型、青年未來』青年論壇」，自曝自己當時曾向柯建銘表示，若民進黨願意讓法案修法通過，他將處理總預算及軍購案相關僵局，但遭柯建銘拒絕。

柯文哲此番話一出，引發朝野討論。李來希今（28）日在臉書發文表示，隨時都可以出賣靈魂與魔鬼交易的政黨不可信。他認為，柯文哲性格投機，眼裡與心裡只有利益，遊走藍綠之間，想要兩面討好從中漁利，《人工生殖法》只是極少數人關心的議題，也非急迫性法案，怎麼可以拿來跟違法違憲的總預算、國防預算相提並論。

李來希直言，其中必有貓膩，國民黨要小心了，千萬不要被賣了還要替民眾黨與柯文哲們數鈔票。

