柯文哲自比曼德拉放下仇恨 綠黨團稱不足為奇：但為貪污自罪不可同日而語

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，遭羈押近一年時間，今年9月裁定以7千萬元交保。他日前透過YouTube表示，希望自己能像南非前總統曼德拉一樣，不被仇恨淹沒。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（12）日表示，任何待過監獄的人，都能自稱為曼德拉的話，這也不足為奇，但要看看自己到底做了什麼，如果是為了貪污自罪，恐怕就不可同日而語。

鍾佳濱今早在立法院受訪直言，如果去過土城的人，任何待過監獄的人，都能自稱為曼德拉的話，這也不足為奇。他說，曼德拉為了種族平等，當年受到少數政府打壓，其精神獲得世界一致肯定跟讚譽，有這樣的願望和理想很好，但是要看看自己到底做了什麼？

鍾佳濱表示，柯文哲到底是貪污的嫌疑犯？還是有違法失職的情況？如果今天某人是因崇高的人道主義，而被關進監獄裡，或許還能稍微跟曼德拉聯想，但如果是為了貪污自罪，恐怕就不可同日而語。

至於柯文哲11日稱賴清德把司法當政治工具，比前總統蔡英文還糟糕。鍾佳濱直言，很多人在法庭上被審判時，都會說自己是冤旺的，面對法律追訴、司法制裁的人，同樣也會覺得在位者是他的敵人。

鍾佳濱認為，在柯文哲眼中，任何人要對他伸張司法正義、加諸刑罰，都是不公平的、是來迫害他的，這是一個心境，我們可以理解，但社會是不會認同的。

