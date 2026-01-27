柯文哲自爆找柯建銘法案交易？吳子嘉驚爆背後真相

民眾黨前主席柯文哲日前表示，曾向民進黨團總召柯建銘提議，以《人工生殖法》交換總預算及軍購案過關，但遭拒絕。此舉引發各界議論，媒體人吳子嘉分析，柯文哲意在破壞藍白合作並向綠營示好，盼能換取自身官司輕判，綠營立委則批評此舉是拿人權做交易。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲於25日出席民眾黨舉辦的「守護南方希望『高雄轉型、青年未來』青年論壇」時透露，為了推動《人工生殖法》修法，他曾親自拜會立法院各黨團。他當時向柯建銘表示，若民進黨願意支持該法案修法通過，他將協助處理總預算案及軍購案的僵局，不過這項政治交換提議最終遭到柯建銘回絕。

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

針對柯文哲的說法，媒體人吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中提出質疑，認為《人工生殖法》的重要性並不足以作為交換籌碼。吳子嘉分析，柯文哲此舉是隨便找理由來出賣藍白合並丟包藍軍，因為目前的藍白合作局勢是由現任主席黃國昌促成，柯文哲企圖透過此舉重新主導政治局勢。

吳子嘉進一步指出，柯文哲背後的算計是有意藉此向綠營示好，希望換取自己的官司能獲得輕判，或者在入獄時能過得舒適一點。但他直言，賴清德根本無意與藍白陣營和解，且即便賴清德有意讓軍購預算過關，談判對象也是國民黨而非柯文哲。他批評柯文哲相當自私，自以為有操作空間，實則將毀壞民眾黨根基。

